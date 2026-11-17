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Le secteur de l’habitat s’impose plus que jamais comme un axe prioritaire de la diplomatie économique entre Libreville et Pékin. Ce lundi 16 novembre 2026, le ministre du Logement, de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre, Mays Mouissi, a reçu en audience l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Zhou Ping. Au cœur des entretiens : la consolidation des liens bilatéraux et l’accélération des chantiers immobiliers confiés aux opérateurs chinois. Cette réunion s’inscrit directement dans le sillage de la visite d’État effectuée en Chine, du 3 au 7 novembre dernier, par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, où les volets liés aux investissements et aux infrastructures avaient occupé une place centrale.

Concrétisant les engagements pris au sommet de l’État, le diplomate chinois a annoncé l’arrivée imminente au Gabon d’une délégation spécialisée dans la construction et le bâtiment. Attendue pour la fin de ce mois de novembre 2026, cette mission aura pour feuille de route d’approfondir les négociations autour des programmes immobiliers en gestation et d’en définir les modalités opérationnelles.

Pour les autorités gabonaises, l’enjeu est de taille : muscler les capacités de production de logements du pays en mobilisant des partenaires techniques et financiers solides, capables de répondre rapidement à la forte demande des ménages.

L’appel de Mays Mouissi aux investisseurs et bâtisseurs chinois

Saluant la solidité du partenariat historique unissant les deux nations, Mays Mouissi a plaidé pour une implication encore plus marquée des entreprises chinoises dans les chantiers structurants du Gabon, citant en exemple l’énergie, les infrastructures portuaires et la transformation minière. Sur le dossier spécifique de l’habitat, le membre du gouvernement a sollicité l’appui personnel de l’ambassadeur Zhou Ping afin de lever les éventuels goulots d’étranglement et d’accélérer les projets en cours. Certains acteurs sont déjà à pied d’œuvre sur le terrain, à l’instar de la société Hong Men BTP, dont le ministre a récemment inspecté le chantier de logements au PK27.

Des partenariats stratégiques au service de l’accès à la propriété

Cette dynamique diplomatique vient appuyer une politique nationale ambitieuse visant à élargir l’offre résidentielle et à faciliter l’accession à la propriété. Cet effort s’illustre notamment par le vaste programme de construction de 3 100 logements à Bikélé et Essassa, officiellement lancé le 2 juin 2026 par le chef de l’État. En se disant pleinement disposé à accueillir la future délégation chinoise pour faire aboutir ces dossiers, Mays Mouissi réaffirme la volonté de l’exécutif de transformer les promesses d’investissement en réalisations tangibles, au bénéfice direct du cadre de vie des populations gabonaises.