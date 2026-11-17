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À l’approche des Journées nationales de la prématurité, le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a organisé ce 16 novembre 2026 un atelier de formation novateur. Placée sous le thème évocateur « Petits bébés, grands potentiels. Investissez dans un suivi médical pour protéger leur avenir », cette initiative a permis d’armer le personnel soignant avec les compétences indispensables pour assurer la survie de ces nouveau-nés fragiles. Mais englobe une approche axée sur le confort, la physiologie et l’implication active des parents dès les premiers instants de vie.

Parmi les pratiques phares enseignées lors de cet atelier, le soin du « peau à peau » s’est imposé comme une intervention incontournable. Selon les explications de la Sage-femme et psychoprophylaxiste Daisy Ondo épse Anguilet, ce contact direct entre le nouveau-né et la poitrine de ses parents va bien au-delà d’un simple geste de confort. Exécuté dès la sortie de l’utérus, il permet de stabiliser la température du bébé, de renforcer son système immunitaire et d’éviter les risques majeurs liés à l’isolement précoce. Ce rituel favorise également une transition douce vers la vie extra-utérine tant que le cordon ombilical continue de battre, instaurant un climat de sécurité affective et biologique essentiel.

L’hormonologie et la sécurité thermique : piliers du bien-être néonatal

Au-delà de ses bienfaits immédiats sur le nourrisson, le peau à peau stimule la sécrétion d’ocytocine, qualifiée d’hormone de l’amour et de l’attachement. « Ce contact peau à peau met en exergue justement cette hormone, l’ocytocine, qui est l’hormone de l’amour, qui est l’hormone de l’attachement, qui est l’hormone de la fidélité entre le papa, la maman et son bébé » a souligné la Sage-femme. Cette implication conjointe des deux parents, facilitée par la présence d’un père coach et accompagnateur dès les consultations prénatales, renforce la cohésion familiale et optimise le capital santé de l’enfant dès la grossesse.

En complément de cette approche relationnelle, la rigueur technique s’avère tout aussi cruciale dans les services de néonatalogie. Le Pr Éliane Kuissi, pédiatre néonatologue et chef de service au CHU Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori, a insisté sur l’impératif de la chaîne du chaud et de la réanimation précoce. « Pour respecter et pour bien accueillir un nouveau-né prématuré, il faut donc s’assurer de trois choses. La température,il faut respecter et mettre en place une respiration efficace, et il faut lui assurer une nutrition immédiatement » a-t-elle rappelé. Ces mesures préventives garantissent ainsi une prise en charge efficiente et sécurisée pour ces petits patients.

La sensibilisation des familles face à la sécurisation des transferts

​Enfin, cet atelier a également permis de diffuser un message fort de sensibilisation concernant la gestion logistique des transferts hospitaliers. A cet effet, le Pr Éliane Kuissi a tenu à mettre en garde contre les déplacements improvisés, rappelant que les familles ne doivent en aucun cas se balader ou chercher elles-mêmes des structures d’accueil. « Ce transport se fait dans des conditions bien précises, bien protocolées. C’est un transport médicalisé. Ce n’est pas les parents qui doivent prendre les enfants dans leurs mains pour essayer de trouver de la place, c’est toujours le personnel médical » a-t-elle martelé.