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Droit de grève : le gouvernement associe les partenaires sociaux pour l’élaboration d’un projet de loi

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 novembre 2026 à 17h28min
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C’est une étape majeure que vient de franchir le gouvernement dans l’encadrement du droit de grève au Gabon. Après les élections professionnelles ayant permis d’identifier les organisations syndicales représentatives, le ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social a réuni ce lundi 16 novembre 2026, les confédérations de travailleurs et d’employeurs. Il leur a remis le projet de loi fixant les règles d’exercice du droit de grève en République gabonaise, afin de recueillir leurs observations avant sa transmission au Parlement.

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La réunion de lancement était présidée par le Secrétaire général du ministère, sur instruction du ministre Adrien Nguema Mba. Les responsables des confédérations retenues ont reçu le texte. Leur représentativité a été établie à l’issue des élections professionnelles et d’une enquête administrative. Les consultations doivent durer trois jours, délai accordé aux partenaires sociaux pour examiner les dispositions proposées et faire connaître leurs observations.

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Trois jours pour examiner la monture du gouvernement

Cette concertation s’inscrit dans la volonté du gouvernement de bâtir un cadre juridique équilibré et élaboré avec les acteurs concernés. Le ministère la place dans l’esprit de la Convention n° 144 de l’Organisation internationale du travail, relative aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail. Avec cette démarche inclusive, Adrien Nguema Mba souhaite intégrer le point de vue des partenaires sociaux à la préparation du texte et tenir compte des réalités du monde professionnel.

Les confédérations disposent, à compter du mardi 17 novembre, de trois jours pour étudier le projet et transmettre leurs avis ainsi que leurs propositions d’amendement à l’administration. Ces contributions permettront au gouvernement de poursuivre l’élaboration du texte avant sa soumission au Parlement. Le délai fixé invite les organisations à examiner les dispositions envisagées et à faire remonter leurs éventuelles réserves. Selon le communiqué rendu public au terme de la réunion, le ministère réaffirme son attachement à un dialogue social inclusif, responsable et constructif, présenté comme un moyen de prévenir les tensions, de préserver la paix sociale et de soutenir le développement économique du pays.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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Un commentaire

  1. La démarche est à saluer, mais le temps semblerait cours. Encire qu’aucun détail en volume n’a été précisé dans ce repportage !
    De combien de textes parle – t-on et sont-ils en parfaite symbioses avec les autres éléments du code ?
    Le travail ne se limitte pas à dire si oui les textes  » passent  » mais à y établir aussi leurs cohérences avec les autres dispositions de telle sorte qu’il n’y ait pas de contradictions ni de zones d’ombres !

    , La communication écrite, ce n’est pas de la communication orale, méfiez- vous !

    Courage tout de même !

    Répondre

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