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Le centre de gravité de l’Église catholique poursuit sa migration vers l’hémisphère sud. Selon les récentes données publiées par l’Agence Fides, l’organe d’information des Œuvres pontificales missionnaires du Vatican, le continent africain compte aujourd’hui plus de fidèles que l’Europe. Dévoilés à l’occasion du centenaire de la Journée mondiale des missions, ces chiffres confirment le dynamisme démographique d’un continent devenu incontournable pour l’avenir de Rome.

Longtemps berceau historique de la chrétienté occidentale, le Vieux Continent cède du terrain. L’Afrique recense désormais 288,3 millions de baptisés, franchissant le cap des 287,2 millions de catholiques européens. Cette progression remarquable s’appuie sur une hausse de 7,58 millions de fidèles en l’espace d’un an, faisant du continent africain le principal moteur de la croissance mondiale de l’Église, dont les effectifs globaux ont progressé de 1,17 % pour atteindre 17,8 % de la population planétaire.

Si l’Amérique demeure en tête avec 678,9 millions de fidèles, concentrés majoritairement en Amérique latine, le poids de l’Afrique dépasse désormais largement celui de l’Asie (156,2 millions) et de l’Océanie (11,6 millions). Sous le pontificat de Léon XIV, l’Église universelle affiche ainsi un visage de plus en plus méridional.

Le défi des vocations face au déclin européen

Au-delà du simple nombre de fidèles, la vitalité africaine se manifeste au sein même du clergé. À l’échelle mondiale, le recrutement sacerdotal et religieux peine à suivre le rythme de la croissance des baptisés. Dans l’hémisphère nord, l’érosion continue du nombre de prêtres, de religieuses et de séminaristes contraint les paroisses à s’appuyer davantage sur l’engagement des laïcs pour assurer leur mission.

À l’inverse, les séminaires africains ne désemplissent pas. Le continent porte à lui seul le léger rebond international des vocations, notamment vers la prêtrise, offrant un réservoir vital pour pallier la pénurie de personnel ecclésiastique dans d’autres régions du globe.

La vive concurrence des courants évangéliques

Cette expansion catholique s’inscrit toutefois dans un paysage religieux africain en pleine effervescence, marqué par une concurrence accrue. En Afrique subsaharienne, ce sont les Églises pentecôtistes et charismatiques qui affichent la croissance la plus spectaculaire.

D’après des chiffres relayés par le Washington Post en mai dernier, le nombre d’adeptes de ces mouvements évangéliques a été multiplié par plus de dix sur le continent entre 1975 et 2025. Sur le même demi-siècle, les rangs des fidèles rattachés à Rome ont quant à eux été multipliés par cinq. Si le catholicisme gagne du terrain face à l’Europe, il doit donc composer localement avec la percée fulgurante de ces nouvelles expressions du christianisme.