Novembre Bleu : les agents de Gabon Media Time sensibilisés sur le cancer de la prostate 

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Novembre bleu, mois dédié à la sensibilisation sur les cancers masculins continue d’alimenter les débats. Et pour se joindre aux côtés des autres hommes, le média Gabon Media Time a réuni ses agents autour d’une journée de sensibilisation le mercredi 11 novembre 2026. Une occasion pour les professionnels de médias d’être mieux outillés sur les enjeux liés au cancer de la prostate.

La séance, qui s’est déroulée au siège de Gabon Media Time, a permis de lever une fois de plus et pas de moins le voile sur les tabous autour de cette maladie. Au-delà du dépistage et des gestes qui suivent la prise en charge, l’heure était à l’édification sur le cancer de la prostate « Il faut rappeler que le cancer de la prostate ce sont des cellules qui vont se développer au niveau de la prostate qui est un petit organe situé juste en dessous de la vessie. Et lorsqu’elles se multiplient elles vont former une inflammation qui, si elle n’est pas vite traitée peut s’avérer grave », a rappelé le Dr. Gredy.

Prendre soin de soi, mais surtout dépasser les tabous autour des soins

Assis autour du professionnel de la santé, les acteurs des médias se disent mieux outiller sur le sujet. En effet, plus qu’une simple campagne de sensibilisation, c’était l’occasion de découvrir ou redécouvrir les différentes méthodes utilisées pour le dépistage. « Il nous a expliqué qu’il y a plusieurs types d’examens et d’analyses qui peuvent être faits au-delà du dépistage par voie anale contrairement à ce qui est vulgarisé », a déclaré Morel Mondjo, rédacteur en chef de Gabon Media Time.

À ce propos, les autres moyens de dépistages usuels sont l’examen de la PSA, l’échographie abdominale,ou encore une IRM. En outre,l’alimentation, habitudes du quotidien, sport, bref l’hygiène de vie ont été au cœur des recommandations faites par le Dr.Gredy lors de cette session. Mais surtout, il faut accepter et apprendre à écouter son corps. C’est sur une consultation offerte aux hommes que s’est clôturée cette journée de sensibilisation. À travers cette action, la direction du média en ligne affirme sa volonté d’offrir une bonne santé à ses équipes. Un élément essentiel pour une meilleure performance au travail mais surtout une bonne condition physique.