IFG : la gabonaise Adriana Bignagni en prestation ce 28 novembre 

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L’Institut Français du Gabon (IFG) s’apprête à vibrer au rythme d’un événement artistique d’exception. Le 28 novembre prochain, la scène de la Salle Pierre Akendengué accueillera un récital piano-voix intitulé « Entre les mondes : de l’opéra aux racines africaines », porté par la talentueuse soprano gabonaise Adriana Bignagni Lesca, accompagnée pour l’occasion par la pianiste Miren Casado Sudupe. Un rendez-vous incontournable pour les mélomanes et les amateurs de performances vocales de haut vol à Libreville.

Après plusieurs prestations vocales à travers le monde, la chanteuse Adriana Bignagni Lesca va offrir une prestation unique sur le sol de ces ancêtres. Tombée amoureuse de la musique à l’âge de 15 ans, l’artiste gabonaise a fait ses premières classes dans la célèbre chorale Le Chant sur la Lowé. C’est donc au contact de cet univers qu’elle a développé sa passion pour la polyphonie et le travail vocal. Et ce ne sont pas ses prestations qui diront le contraire.

Une ascension fulgurante entre exigence classique et identité

Plusieurs années et efforts plus tard, Adriana Bignagni débarque en France où elle intègre le Conservatoire de Bordeaux. Elle y perfectionne sa technique sous la houlette de Maryse Castets et décroche son diplôme de chant lyrique avec les félicitations du jury. Une distinction pionnière qui marque le début d’une ascension fulgurante sur les planches européennes. Aujourd’hui, à travers ce concert inédit à l’IFG, l’artiste s’apprête à offrir au public gabonais un voyage musical unique. Ce spectacle illustre la fusion parfaite entre la rigueur de l’art lyrique occidental et la profondeur des traditions africaines.

Les spectateurs auront ainsi le privilège de découvrir ou redécouvrir la puissance d’une voix d’exception qui fait la fierté du pays sur la scène internationale. ​Les billets sont d’ores et déjà disponibles selon plusieurs catégories tarifaires. 30 000 FCFA pour le pass Premium, 10 000 FCFA pour l’accès VIP, et 5 000 FCFA pour le tarif classique. Une occasion unique de célébrer le parcours remarquable d’une grande voix gabonaise dans un cadre prestigieux. Rendez-vous le 28 novembre à la Salle Pierre Claver Akendengué