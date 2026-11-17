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Les travaux des principaux ouvrages d’art confiés au groupement BESIX-MATIÈRES affichent un taux d’exécution global estimé à 80 %. C’est l’une des informations communiquées ce mardi 17 novembre 2026, à l’issue d’une réunion de suivi consacrée au pont d’Ebel-Abanga, au futur échangeur du PK12 et aux passerelles du Grand Libreville. Alors que la livraison du pont d’Ebel-Abanga est annoncée pour la fin de l’année, le démarrage des travaux du Fly-Over du PK12 est prévu début 2027.

La réalisation des infrastructures routières et des ouvrages d’art demeure un enjeu important pour l’amélioration de la mobilité au Gabon. Ce mardi 17 novembre 2026, une délégation du groupement BESIX-MATIÈRES a été reçue dans le cadre d’une séance de travail consacrée à l’état d’avancement de plusieurs chantiers structurants. Cette rencontre a permis de faire le point sur les délais d’exécution, les perspectives de livraison et les difficultés éventuelles liées à certains projets. Si les autorités affichent leur satisfaction concernant la progression globale des travaux, la question du respect des échéances reste déterminante pour des infrastructures attendues par les usagers.



Le pont d’Ebel-Abanga annoncé pour décembre 2026



Selon les informations communiquées à l’issue de cette réunion, le taux d’exécution global des travaux examinés atteindrait désormais 80 %. Une progression jugée encourageante, même si cet indicateur ne permet pas de connaître précisément le niveau d’avancement de chaque infrastructure. Les entreprises chargées de leur réalisation ont néanmoins été invitées à maintenir leur rythme d’intervention afin de respecter les engagements calendaires.

Parmi les projets concernés, le pont d’Ebel-Abanga figure au rang des ouvrages les plus avancés. Actuellement en phase de finalisation, il devrait être livré avant la fin de l’année 2026. Cette échéance constitue un enjeu pour la circulation sur cet axe, notamment en matière de fluidité et de sécurité des déplacements. Reste à confirmer la date précise de mise en service ainsi que l’achèvement des éventuels travaux connexes nécessaires à son exploitation.



Le Fly-Over du PK12 attendu au démarrage début 2027



La réunion a également porté sur les préparatifs du futur Fly-Over du PK12, dont le lancement des travaux est annoncé pour le début de l’année 2027. Cet ouvrage est destiné à contribuer à l’amélioration de la circulation dans le Grand Libreville, où la congestion routière constitue une difficulté récurrente pour les automobilistes et les usagers des transports collectifs.

Les échanges ont par ailleurs concerné les passerelles piétonnes, notamment les différentes options de relocalisation de celle du Lac Bleu. Cette question souligne la nécessité d’adapter l’implantation des équipements aux besoins réels des usagers, tout en tenant compte des contraintes techniques et de sécurité. À ce stade, aucune décision définitive concernant le nouvel emplacement de cette passerelle n’a été précisée.



Le respect des délais, principal défi des entreprises



Au-delà des taux d’exécution annoncés, la concrétisation de ces projets dépendra de la capacité des entreprises à maintenir la cadence des travaux et à surmonter les éventuelles contraintes opérationnelles. Les autorités ont ainsi réaffirmé leur volonté d’assurer la continuité des chantiers et d’accélérer la réalisation des infrastructures considérées comme prioritaires pour la mobilité.

Pour les populations, l’enjeu demeure avant tout concret : disposer d’ouvrages fonctionnels, sécurisés et effectivement accessibles dans les délais annoncés. Entre la livraison attendue du pont d’Ebel-Abanga et le démarrage programmé du Fly-Over du PK12, les prochains mois permettront de mesurer l’écart éventuel entre les engagements affichés et leur traduction sur le terrain.