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Le projet d’aménagement d’une aire de loisirs sur la voie de contournement de l’aéroport de Libreville suscite de sérieuses inquiétudes. Invité de l’émission Le Canapé Rouge de GMTtv, la webTV de Gabon Media Time, le lundi 16 novembre 2026, Louis Léandre Ebobola Tsibah, ancien directeur général de l’Environnement, a alerté sur les risques environnementaux et sécuritaires liés à cette infrastructure. Selon lui, le projet, composé de 22 modules, serait implanté dans une zone de mangrove, à proximité immédiate d’une conduite d’eau DN 800 stratégique pour l’approvisionnement du nord de Libreville.

L’aménagement du territoire et la protection des infrastructures publiques peuvent-ils être conciliés lorsque des projets de loisirs sont développés dans des zones présentant des contraintes environnementales et techniques ? C’est la question soulevée par Louis Léandre Ebobola Tsibah au cours de ses 45 minutes d’entretien sur Le Canapé Rouge. Fort de son expérience à la tête de la Direction générale de l’Environnement, l’ancien haut fonctionnaire a exprimé ses réserves sur l’implantation d’une aire de loisirs le long de la voie de contournement de l’aéroport. Il dénonce notamment une contradiction dans l’action gouvernementale, alors que des habitations ont précédemment été démolies au nom de la protection des mangroves.

Un projet de 22 modules au cœur d’une zone sensible

Selon Louis Léandre Ebobola Tsibah, l’infrastructure projetée comprendrait 22 modules, dont des terrains de basketball et de football. Un aménagement dont il conteste principalement la localisation, à proximité d’une voie de circulation rapide et dans un environnement marqué par la présence de mangroves. L’ancien directeur général de l’Environnement rappelle que ces écosystèmes ont récemment fait l’objet d’opérations de protection ayant conduit à la destruction de plusieurs habitations.

Cette situation révèle, à ses yeux, une incohérence dans l’application des politiques environnementales. Alors que des particuliers auraient été contraints de quitter des espaces considérés comme écologiquement sensibles, un projet d’aménagement serait désormais autorisé dans une zone présentant des caractéristiques similaires. Au-delà de cette contradiction supposée, l’intéressé estime que la proximité de l’aéroport et de la voie rapide impose une évaluation rigoureuse des risques liés à la fréquentation du futur espace de loisirs.

Une conduite DN 800 au centre des inquiétudes

La principale alerte concerne toutefois la présence d’une conduite d’eau de diamètre nominal 800 millimètres, identifiée sous l’appellation DN 800. Selon l’invité, cette infrastructure joue un rôle majeur dans l’alimentation en eau potable du nord de Libreville, notamment vers Akanda. Il affirme que les travaux d’aménagement, les terrassements et les vibrations liées à la circulation pourraient fragiliser cette canalisation si les mesures de protection appropriées n’étaient pas respectées.

Louis Léandre Ebobola Tsibah redoute particulièrement les conséquences d’une éventuelle rupture de cette conduite sous pression. Il évoque des dommages potentiellement importants pour les installations voisines et la sécurité des personnes. Il convient néanmoins de préciser qu’aucune expertise technique indépendante, présentée au cours de l’entretien, ne permet d’établir que la canalisation serait actuellement endommagée ou qu’une rupture serait imminente. Les risques évoqués relèvent donc, à ce stade, de l’alerte formulée par l’ancien responsable environnemental.

Des prescriptions environnementales à vérifier

L’ancien directeur général de l’Environnement affirme avoir personnellement participé à la validation de l’étude d’impact environnemental relative à cette infrastructure routière. Il soutient que des prescriptions spécifiques avaient été prévues pour protéger la conduite d’eau. Il cite également l’actuel ministre chargé de l’Eau, Olivier Moukoko, qu’il présente comme ayant été associé au projet initial et comme étant informé des mesures de prévention retenues à l’époque.

Ces déclarations soulèvent plusieurs interrogations sur les conditions d’autorisation de la nouvelle aire de loisirs. Le projet a-t-il fait l’objet d’une étude d’impact spécifique ? Les prescriptions environnementales applicables à la voie de contournement ont-elles été prises en compte ? Quelle est la profondeur réelle de la canalisation et quelles protections techniques ont été prévues contre les charges et vibrations ? Autant de questions auxquelles les documents d’autorisation, les services techniques compétents et la Société d’énergie et d’eau du Gabon pourraient apporter des réponses.

La sécurité des infrastructures publiques en question

Au-delà du projet lui-même, cette controverse interroge la coordination entre les administrations chargées de l’environnement, de l’urbanisme, des infrastructures routières et de l’approvisionnement en eau. L’autorisation d’un équipement recevant du public à proximité d’une canalisation stratégique suppose une appréciation documentée des contraintes techniques, des risques éventuels et des responsabilités en matière de maintenance et de sécurité.

Les alertes de Louis Léandre Ebobola Tsibah appellent ainsi à une clarification officielle sur la conformité du projet et les garanties entourant sa réalisation. Ni l’existence d’un danger immédiat ni une éventuelle irrégularité administrative ne peuvent être tenues pour établies sur la seule base de ses déclarations. Mais lorsqu’un ancien responsable de l’Environnement affirme que des prescriptions destinées à protéger une infrastructure essentielle pourraient être compromises, la publication des études et des autorisations devient un enjeu de transparence publique.