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Confrontée à la crise la plus profonde de son histoire, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) fait l’objet d’une reprise en main au sommet de l’État. Ce lundi 16 novembre 2026, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé une réunion stratégique réunissant plusieurs membres clés de l’exécutif, dont les ministres en charge des Affaires sociales, de la Santé, de la Réforme et du Budget, ainsi que la direction de la Caisse. L’objectif était d’examiner les premières conclusions de la Task Force interministérielle lancée le 6 juillet dernier.

Le diagnostic posé par les six groupes techniques est sans appel : la structure souffre de lourds déséquilibres financiers, de failles de gouvernance et d’un cadre juridique inadapté qui pénalisent directement la prise en charge des assurés. Mais au-delà de ce constat alarmant, Hermann Immongault a vivement fustigé la lenteur des travaux, remis avec quatre mois de retard sur le calendrier initial.

S’adressant fermement aux participants, le Vice-Président du gouvernement a rappelé que cette mission n’était pas un simple « cadre supplémentaire de production normative », mais un levier d’action urgente. Il a notamment dénoncé l’absentéisme criant de certains acteurs clés, pointant du doigt l’absence totale de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG) dans deux commissions vitales, ainsi que les manquements de la CNAMGS elle-même. « Si pour vous la CNAMGS n’est pas une priorité, elle l’est pour la population et pour le chef de l’État », a-t-il martelé.

Recentrer les missions et éponger les dettes

Sur les huit défis identifiés, quatre revêtent un caractère critique. Sur le plan institutionnel, la piste privilégiée consiste à recentrer la CNAMGS sur son cœur de métier, l’assurance maladie, en transférant la gestion des filets sociaux au ministère des Affaires Sociales. Parallèlement, une harmonisation des textes encadrant le statut des Gabonais Économiquement Faibles (GEF) s’avère indispensable.

L’urgence est également financière. Asphyxiée par une dette colossale envers les prestataires de santé et le coût des évacuations sanitaires, la Caisse doit voir ses recettes sécurisées. Le reversement régulier et mensualisé de la Contribution Spéciale de Solidarité (CSS) a ainsi été érigé en priorité absolue devant le ministre délégué au Budget.

Vingt-trois arbitrages pour un sauvetage durable

Comme l’a résumé la ministre des Affaires Sociales, Raïssa Nana Ghogho, cette séance de travail a permis de « nettoyer » les propositions et d’arrêter un chronogramme strict pour sortir l’organisme de son marasme.

Pour y parvenir, vingt-trois arbitrages sont sur la table selon un plan échelonné. À court terme, il s’agit de renflouer la trésorerie et garantir la continuité des soins; à moyen terme d’assainir la gouvernance et accélérer le déploiement du Registre Social Unique et enfin à long terme de diversifier les financements grâce à une fiscalité comportementale et une contribution santé-environnement reposant sur le principe du pollueur-payeur.

Les équipes disposent désormais d’un délai serré pour livrer des mesures opérationnelles capables de restaurer la confiance des usagers.