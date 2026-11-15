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Gabon : l’introduction de langues maternelles à l’école en phase préparatoire 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 15 novembre 2026 à 8h45min
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Des élèves lors des épreuves du CEP © D.R.
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Le Gabon franchit une étape décisive vers la valorisation de son patrimoine linguistique. Comme le rapporte le média en ligne GabonReview, les acteurs de l’éducation se sont récemment réunis à Libreville pour examiner les résultats d’une étude de terrain cruciale. Cette démarche marque le lancement de la phase préparatoire visant à introduire progressivement les langues nationales au cœur de l’école.

BGFIBank

Porté par les services techniques du ministère de l’Éducation nationale et bénéficiant du précieux accompagnement de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF), ce projet ambitieux vise à transformer durablement les apprentissages scolaires. L’objectif avoué est double : améliorer la compréhension des jeunes élèves grâce à l’utilisation de leur langue maternelle tout en préservant et valorisant le riche patrimoine linguistique du pays.

UCET

Une expérimentation méthodique ancrée sur des données de terrain précises

​Pour bâtir cette réforme sur des bases scientifiques et institutionnelles solides, une étude de terrain approfondie a été menée auprès des enseignants, des parents et des élèves. L’enquête a notamment impliqué 175 chefs d’établissements scolaires à travers le territoire. L’analyse statistique démontre une forte représentativité, avec 40,6 % des répondants issus de la province de l’Estuaire et 12 % provenant du Haut-Ogooué, précise le confrère. Au terme de ces consultations, trois langues principales se sont dégagées pour porter la première phase pilote.

Il s’agit du Fang, du Nzebi et du Myénè. Plutôt qu’une généralisation immédiate et risquée, les experts universitaires, à l’instar de la chercheuse Marie-France Andeme Allogho, préconisent résolument une démarche par étapes dans un nombre restreint d’établissements. Cette prudence méthodologique permettra d’évaluer concrètement les adaptations pédagogiques et les manuels nécessaires avant d’envisager une extension à plus grande échelle. En s’inspirant d’exemples africains concluants, comme au Sénégal, le Gabon démontre ainsi sa ferme volonté d’adapter son système éducatif aux réalités culturelles locales tout en consolidant durablement la cohésion sociale et l’identité nationale.

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