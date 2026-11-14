Festival du cinéma Japonais : le film «A Samurai in Time » ouvre le bal des activités 

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Le Festival du cinéma japonais a officiellement ouvert ses portes le vendredi 13 novembre. La salle Pierre Akendengue de l’Institut français du Gabon (IFG) abrite la nouvelle édition du Festival du cinéma japonais, un événement d’envergure qui s’inscrit dans le cadre d’une vaste tournée continentale. Portée par l’ambition de démocratiser le septième art asiatique auprès d’un large public, cette initiative offre une vitrine précieuse à des œuvres cinématographiques encore trop rares sur les grands écrans locaux.

Présent lors de la cérémonie inaugurale, Son Excellence Monsieur Ando Yoshio, Ambassadeur du Japon au Gabon, a souligné l’importance de cette manifestation culturelle. « Au Gabon, les occasions de découvrir le cinéma japonais sur grand écran restent limitées. Ce festival s’inscrit dans le cadre de la tournée africaine du Japanese Film Festival, qui vise à faire découvrir le cinéma et la télévision japonaise à un grand public à travers l’Afrique », a déclaré le diplomate devant un parterre de cinéphiles conquis. Il a également tenu à saluer le précieux partenariat avec l’Institut français, hôte de l’événement.

Une programmation diversifiée entre traditions et modernité

Afin de refléter la richesse et la pluralité de la cinématographie nippone, les organisateurs ont concocté une programmation éclectique s’étalant jusqu’au 5 décembre. Le public gabonais pourra ainsi apprécier gratuitement, à raison de six séances au total, un savant mélange entre prises de vues réelles et films d’animation de renom. « Les spectateurs pourront découvrir des aspects propres au Japon, comme la culture des samuraïs ou les paysages du Japon d’aujourd’hui, et aussi la vie des Japonais. Mais ils retrouveront aussi des thèmes universels : grandir, créer des liens humains, et trouver sa place dans sa vie », a-t-il ajouté.

Pour la première soiree, le film «A samuraï in time», a su charmer les cinéphiles gaboanis. Une œuvre qui plonge les spectateurs dans l’univers fascinant des anciens guerriers japonais à travers le prisme de l’humour. La suite de la programmation mettra à l’honneur des pépites visuelles et narratives telles que Your Name, salué pour la beauté de ses images et son intensité émotionnelle, ainsi que The Boy and the Beast, une aventure poignante axée sur l’émancipation personnelle et les liens universels unissant les êtres.

Mais d’autres activités sont également prévues à savoir des sessions de calligraphie ou encore des ateliers d’origami. À travers ces projections accessibles à tous dans la limite des places disponibles, l’ambassade espère susciter la curiosité des jeunes générations et renforcer les passerelles culturelles entre Libreville et Tokyo. Les cinéphiles, familles et passionnés d’art sont ainsi conviés à venir explorer ces différentes facettes d’une culture aussi lointaine que captivante.