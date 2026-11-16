Gabon-Banque Mondiale : Oligui Nguema et Ousmane Diagana font le point sur les projets structurants

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Ce lundi 16 novembre 2026, le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience au palais présidentiel à Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette rencontre de haut niveau a permis de passer en revue les leviers essentiels de la croissance nationale, avec une attention particulière portée à la création d’emplois et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Au cœur des discussions s’est invité le projet stratégique du port en eau profonde de Kobe-Kobe. Fruit d’une convention signée le 23 avril 2026 avec le groupe Africa Global Logistics, cette infrastructure d’envergure est appelée à jouer un rôle charnière en accompagnant l’exploitation du gisement de fer de Belinga.

Soucieux de maximiser l’impact local de cet investissement, le Chef de l’État a particulièrement insisté sur la nécessité d’intégrer pleinement le tissu économique national. Il a ainsi mis l’accent sur les retombées directes attendues pour les entreprises gabonaises opérant dans les secteurs du transport et de la logistique. Au-delà des opérateurs économiques, la jeunesse occupe une place centrale dans cette vision : le Président a souligné l’impératif de former les jeunes Gabonais aux métiers techniques liés, dans un premier temps, à la construction de l’ouvrage, puis à son exploitation durable.

L’accès à l’eau et à l’électricité comme priorités sociales

L’entretien a également été l’occasion d’aborder des problématiques qui touchent directement le quotidien des citoyens, à savoir l’accès à l’eau potable et le renforcement des capacités de production et de distribution d’électricité.

Les échanges ont mis en lumière l’urgence de garantir un approvisionnement en eau plus régulier au profit des ménages, tout en assurant une alimentation électrique nettement plus fiable pour soutenir la compétitivité et le dynamisme des activités économiques sur l’ensemble du territoire.

Un partenariat aligné sur les ambitions nationales

À l’issue de cette audience, la Banque Mondiale, par la voix d’Ousmane Diagana, a réaffirmé son entière disponibilité à accompagner le Gabon dans ses chantiers de transformation. Cette collaboration s’inscrira dans le cadre d’un nouveau partenariat stratégique, étroitement aligné sur les priorités définies par le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD).

Le renforcement des compétences par la formation ainsi que le déploiement d’initiatives conjointes en faveur de l’emploi des jeunes constitueront les piliers majeurs de cet engagement renouvelé entre Libreville et l’institution financière internationale.