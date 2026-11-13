Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : masterclass, décisions concrètes, expositions, les articulations de la première édition 

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​Le Gabon s’apprête à vivre un moment charnière pour son tissu économique. La première édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat s’installera pour six jours sur le site emblématique de la Baie des Rois à Libreville. Du 16 au 21 novembre 2026, cet événement d’envergure ambitionne de rassembler l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, des petites et moyennes entreprises (PME-PMI) aux startups, en passant par les institutions publiques. Loin de se limiter à une simple vitrine festive, cette rencontre se veut un véritable carrefour de solutions concrètes face aux défis économiques actuels.

​Les organisateurs voient grand pour ce rendez-vous inédit, tablant sur la présence de 1 500 startups issues de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et espérant mobiliser jusqu’à 3 000 exposants. Masterclass, conférences-débats, talks inspirants, espaces de vente et sessions de réseautage rythmeront cette semaine intense, conçue pour stimuler les synergies et propulser les talents locaux sur le devant de la scène internationale.

Vers des solutions radicales pour les PME et l’autonomisation des femmes

Au-delà de la vitrine commerciale, le gouvernement entend poser des actes forts. Zenaba Gninga Chaning, ministre de l’Entrepreneuriat et des PME-PMI, précise la vision de ces journées. « Il n’est pas simplement question de se retrouver à organiser un événement pour l’organiser, il y aura des assises durant cet événement qui permettront de savoir quelle est la difficulté des PME par rapport à leurs actions déjà et de pouvoir trouver des solutions radicales »,a-t-elle déclaré.

L’un des enjeux majeurs réside dans la valorisation de la production nationale sur les marchés régionaux et internationaux. La ministre souhaite en effet « que les produits made in Gabon aient une meilleure visibilité et que nos entrepreneurs locaux puissent vendre ce qu’ils produisent, et montrer au monde entier et pas seulement à la population gabonaise ce qu’ils sont capables de faire, et même de pouvoir montrer des produits à l’exportation ». ​Dans cette optique d’impact social, l’événement intègre une collaboration stratégique avec l’association K’Elle pour Elle.

À ce propos, Binette Bah, présidente de ladite fondation, rappelle qu’après avoir formé un millier de femmes, l’objectif est de « les conduire dans l’entrepreneuriat ». Un partenariat salué par la ministre, qui insiste sur la volonté d’apporter des réponses durables. « Cette année, le tout n’’est pas de célébrer, c’est également apporter les solutions concrètes derrière ». Entre opportunités d’affaires à la Baie des Rois et volontarisme politique, le Gabon s’affirme plus que jamais comme un hub entrepreneurial en plein essor. Le rendez-vous est donc pris dès ce 16 novembre à la Baie des rois pour la première édition de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat made in Gabon.