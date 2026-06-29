Retour des réseaux sociaux : toujours rien un mois après l’annonce de Doumba !

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Un mois après les déclarations du ministre de l’Économie numérique, Mark Alexandre Doumba, lors du SingConnect le 28 mai dernier, les réseaux sociaux restent désespérément inaccessibles au Gabon. Malgré un « c’est pour bientôt » qui avait arraché des applaudissements aux entrepreneurs de la tech, la censure imposée le 17 février 2026 par la Haute autorité de la communication (HAC) demeure inchangée.

Pour contourner cette paralysie, les populations n’ont d’autre choix que de se ruer sur les réseaux privés virtuels en abrégé VPN. Une solution de système D devenue quotidienne qui ne règle en rien l’asphyxie économique du pays. Puisque enfermée dans cette déconnexion forcée, l’économie numérique nationale enregistre un manque à gagner de plusieurs centaines de millions de FCFA chaque mois. Que dire du tissu entrepreneurial local, qui est quant à lui, est en lambeaux.

La suspension des réseaux sociaux, la norme au Gabon !

Au sein de l’écosystème tech gabonais, la sémantique gouvernementale n’inspire plus que de la méfiance. Ce « bientôt » prononcé en guise de promesse d’un acteur de l’appareil décisionnel ressemble désormais aux promesses non tenues de Germain Biahodjow, ministre de la Communication. Lequel agitait déjà le même espoir il y a deux mois. Un gel de l’innovation, alors même que les autorités de la 5eme République ambitionnent pourtant de sortir de la dépendance au pétrole.

Le numérique, secteur d’avenir, se présentait même comme le levier opérationnel pour entamer cette mutation. Mais le flou persiste malgré l’adoption de la loi qui encadre les activités sur internet au Gabon. Sapristi ! De qui viendra le dernier mot pour définitivement sauver le peuple de ce qui s’apparente à un otage technologique tant que Tik Tok, Facebook, WhatsApp n’auront pas cédé aux sirènes du gouvernement gabonais ? Sans aucun calendrier précis, les regards se tournent désormais vers le palais Rénovation. La dignité c’est également la liberté même virtuelle !