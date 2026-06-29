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Mercato : Liga, Serie A, MLS, embouteillage de courtisans pour Aubameyang !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 juin 2026 à 19h08min
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Pierre-Émerick Aubameyang © D.R.
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Un été brûlant s’annonce sur la Canebière avec un énième feuilleton autour de Pierre-Emerick Aubameyang, selon les informations de Foot Mercato. L’international gabonais qui sort d’une saison sportive en dents de scie pourrait être sacrifié sur l’autel de l’urgence de vente imposée à l’Olympique de Marseille. Et c’est l’Italie qu’il connaît, l’Espagne où il a déjà évolué et la Major League Soccer (MLS).

Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de l’histoire des Panthères du Gabon a bouclé l’exercice 2025-2026 avec un double-double de 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, l’ancien barcelonais a glissé 3 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 8 apparitions. Preuve que malgré ses 37 ans, le talent et la détermination sont de mise. Suffisant pour rester une option au top niveau.

Aubameyang sur le tablettes des grands d’Europe !

Privé de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, l’OM doit initier une cure d’austérité drastique pour assainir sa masse salariale. Disposer de l’un des plus gros émoluments du vestiaire pousse les dirigeants olympiens à ouvrir grand la porte à un transfert de leur sérial-buteur, sous contrat jusqu’en juin 2027. L’opportunité de recruter un tel goleador a mis le marché en ébullition. Les courtisans se bousculent au portillon.

Plusieurs écuries de Serie A italienne, de Liga espagnole, de Süper Lig turque voire même des franchises de MLS et d’Arabie Saoudite auraient déjà pris des renseignements concrets pour relancer la Panthère du Gabon. Toujours affamé de haut niveau, le vétéran n’envisage pas de raccrocher les crampons et attend de s’engager dans un projet ambitieux. L’été s’annonce long, et le feuilleton Aubameyang ne fait que commencer. Nous y reviendrons !

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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Un commentaire

  1. La panthère n’a pas fini de rugir : allez fonce frangin ! Le Gabon est toujours avec toi !
    Courage à tous nos internationaux, parfois délaissés par leur tutelle ! Le peuple est avec vous !

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