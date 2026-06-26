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Réseaux sociaux : le Gabon s’active pour imposer une présence locale aux géants du Web

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 13h55min
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Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow © D.R.
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Le Gabon a décidé de dicter ses propres règles face aux mastodontes de la Silicon Valley et de Pékin. Réuni à Libreville, le Sénat a examiné un projet de loi porté par l’exécutif, dont l’ambition est claire : encadrer strictement l’activité des réseaux sociaux sur le territoire national. Ce texte cherche à combler un vide juridique dénoncé de longue date par les autorités et la société civile. Pour y parvenir, le gouvernement dégaine une arme maîtresse : l’obligation pour chaque grande plateforme étrangère de nommer un représentant légal résidant dans le pays.

Jusqu’à présent, des géants comme TikTok, Facebook ou X (ex-Twitter) opéraient au Gabon sans le moindre interlocuteur officiel sur place. Une situation qui paralysait le dialogue institutionnel, qu’il s’agisse de demandes judiciaires, de modération de contenus ou de cybersécurité. En imposant un mandataire local, Libreville veut rééquilibrer un rapport de force historiquement asymétrique, s’inspirant des régulations déjà musclées du Brésil ou de l’Union européenne.

Cette offensive s’inscrit dans un contexte national très particulier. Depuis février 2025, le gouvernement a coupé ou restreint l’accès aux réseaux à plusieurs reprises pour des motifs d’ordre public. Seulement voilà : face à ces blocages, les internautes gabonais ont massivement adopté les VPN (réseaux privés virtuels), contournant habilement la censure et rendant les mesures étatiques en partie inefficaces.

Entre sécurité publique et libertés fondamentales

Pour les partisans de la loi, l’objectif est d’asseoir une véritable souveraineté numérique, calquée sur les initiatives du Nigeria ou du Kenya. Au Palais du Sénat, les arguments brandis oscillent entre la protection des mineurs, la chasse aux discours de haine et la lutte contre la désinformation.

Cependant, le projet fait grincer des dents au sein de la société civile. Beaucoup redoutent que cet arsenal législatif ne devienne un outil de censure pour museler la liberté d’expression, un équilibre toujours fragile dans les transitions démocratiques africaines. Les observateurs attendent donc de voir de quel bois se chaufferont les futures sanctions en cas de non-conformité.

Le défi de l’attractivité économique

La réussite de ce bras de fer dépendra de la réaction de Meta ou de ByteDance. Or, pour ces empires du Web, le marché gabonais et ses 2,5 millions d’habitants pèsent bien peu économiquement. Si la régulation s’avère trop rigide, elle pourrait refroidir les investisseurs technologiques, notamment dans le secteur des centres de données en Afrique centrale. À l’inverse, un cadre équilibré légitimerait Libreville sur la scène internationale. Selon le média Gabon Review, les débats parlementaires montrent en tout cas que le pouvoir souhaite avancer à marche forcée.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 13h55min
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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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Un commentaire

  1. De la poudre aux yeux !
    A croire que le pays contrôlera le monde !
    Arrêtez de divertir le monde !

    Bientôt le 27 juin. Un audit s’impose pour avoir l’âge des militants des partis politiques phoenix !

    Mystic oyé !

    Répondre

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