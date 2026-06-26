Ntoum : la SEEG confrontée à une baisse saisonnière anticipée du niveau d’eau de la Nzémé et de ses affluents

Ecouter l'article

La SEEG informe sa clientèle qu’elle fait actuellement face à une baisse saisonnière du niveau d’eau des principales sources d’alimentation de la station de traitement d’eau de Ntoum que sont la rivière Nzémé et ses affluents.

Habituellement observé entre les mois de juillet et septembre, ce phénomène s’est manifesté cette année de manière précoce entraînant un déficit estimé à 30 000 m³ en eau brute pour les mois de juillet, août et septembre, en plus des dommages sur les équipements de production.

Consciente des impacts potentiels de cette situation sur la desserte en eau potable, la SEEG a engagé plusieurs actions visant à limiter les perturbations et à sécuriser l’approvisionnement des populations du Grand Libreville. Parmi les mesures en cours figure notamment la réparation du groupe G1 de la station de transfert de la Mbe. Sa mise en service permettra d’augmenter sa capacité à 72 000 m³ par jour.

En cette période de forte contrainte hydrologique, la SEEG invite les populations à une gestion rigoureuse de l’eau en adoptant des écogestes tels que :

Éviter le gaspillage d’eau potable ;

Réparer rapidement les fuites sur les installations privées ;

Limiter les usages non essentiels de l’eau ;

Constituer des réserves raisonnables sans excès afin de préserver l’équilibre du réseau.

Les équipes techniques de la SEEG restent pleinement mobilisées pour assurer le suivi de la situation et mettre en œuvre toutes les solutions nécessaires afin de maintenir la continuité du service public de l’eau.