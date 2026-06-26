Hôpital Egypto Gabonaise  : 13 836 vaccinations des nouveaux nés et femmes enceintes réalisés en 2025

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L’unité de vaccination et pesée de l’hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise a dressé son bilan des activités menées en 2025. Dans une publication fai Il en ressort que près de 13 836 vaccinations de nouveaux nés et femmes enceintes ont été réalisées. Des chiffres qui réjouissent la direction de la structure hospitalière qui a d’ailleurs salué le travail abattu par l’équipe médicale.

La sensibilisation sur l’importance de la vaccination touche de plus en plus des parents. La preuve de cela, s’illustre à travers les chiffres rendus public par l’hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise dans le cadre du bilan des nombreuses activités menées par les différentes unités. Il en ressort qu’en 2025 au total 13 836 nouveaux nés et femmes enceintes ont adhéré à la vaccination. Il est important de noter que les vaccins sont essentiels pour se protéger contre des maladies graves comme le tétanos ou la méningite.

L’hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise fonctionnel

D’ailleurs les professionnels de la santé rappellent que pour une santé optimal il est essentiel de tenir son calendrier vaccinal à jour. C’est une protection simple et efficace qui vise à renforcer les défenses immunitaires. Outre les vaccinations, 3 903 enfants ont été vus en pesée en 2025, toute chose qui démontre qu’un suivi se fait par les femmes après l’accouchement. A ce propos la direction a félicité l’unité vaccination et pesée pour le professionnalisme et aussi la diligence pour le bien etre de la santé maternelle et infantile.

L’unité consultation pré-natale n’est pas restée en marge, il en ressort que 7729 patients ont été vus en consultation externe en 2025. S’agissant des naissances, l’hôpital Egypto-Gabonaise fait état de 1802 naissances et le laboratoire quant à lui a effectué 67 734 actes. Des données qui traduisent la mobilisation accrue des différents services et l’engagement des professionnels de la santé à faire fonctionner cette établissement de santé de proximité situé dans le 5ème arrondissement.