Gabon : ouverture des sessions criminelles pour enfants ce mardi !

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Les juridictions pour enfants du Gabon ont procédé, ce mardi 11 Août 2026, au lancement de leurs sessions criminelles au titre de l’année judiciaire 2025-2026. Engagé à redynamiser le secteur judiciaire, le Garde des Sceaux, chargé des Droits Humains, Dr. Augustin Emane, a validé une enveloppe conséquente de plus de 92 millions FCFA inhérentes aux estimations budgétaires des acteurs de la Justice Gabonaise.

Placée sous l’autorité du Secrétaire Général de la Chancellerie, Jacques Lebama, et conforme aux orientations ministérielles, cette ouverture est la suite logique des travaux techniques ayant permis d’arrêter le rôle des affaires à juger. Au Tribunal pour enfants de Libreville, l’audience inaugurale s’est tenue dès 8h30, avec l’inscription au rôle de deux premiers dossiers. Et ce, dans le cadre d’une session prévue pour s’étendre sur un mois.

Les enfants en conflit avec la loi bientôt fixés sur leurs sorts !

À l’échelle nationale, ce sont au total 82 dossiers en attente de jugement qui ont été retenus pour cette session criminelle. Laquelle se déroulera en simultané dans les 8 tribunaux pour enfants que compte la République. À savoir Libreville avec 45 dossiers, Oyem avec 11 dossiers et Franceville avec 10 dossiers. Suivent en termes de cas Port-Gentil et Lambaréné avec 5 dossiers chacun tandis que Mouila compte 3.

En fin de peloton arrivent respectivement Tchibanga Koula-Moutou avec 2 dossiers et 1 dossier. Il est indispensable de souligner que le traitement de l’ensemble de ce contentieux pénal des mineurs a été doté d’une enveloppe budgétaire de 92 994 000 francs CFA. Une importante somme allouée aux juridictions concernées. Ces assises pénales, présentées comme les premières d’une série, sont la continuité de la politique publique de résorption des délais de traitement judiciaire.

Une vision portée par le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguéma. Cette relance des sessions criminelles pour mineurs se veut dès lors la volonté de l’exécutif de résorber l’arriéré judiciaire qui touche les enfants en conflit avec la loi. Il convient de préciser que ces sessions se tiendront dans le respect des garanties procédurales propres à la justice pénale des mineurs.