Gabon : léger ralentissement de l’activité du Mobile Money au premier trimestre 2026

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Après une fin d’année 2025 particulièrement dynamique, le secteur de la monnaie électronique au Gabon accuse un timide coup de frein. Selon la récente Note de conjoncture sectorielle de la Direction générale de l’Économie et de la Politique fiscale, le chiffre d’affaires du Mobile Money s’est contracté de 2,5 % au 31 mars 2026 par rapport au trimestre précédent, accompagné d’une légère baisse de 0,2 % du volume des transactions.

Pourtant, il serait prématuré de parler de crise. En observateur averti, le ministère de l’Économie souligne que la dynamique fondamentale reste « haussière en glissement annuel ». En comparaison avec le premier trimestre 2025, le chiffre d’affaires bondit en effet de 16 %, soutenu par un nombre d’opérations en hausse de 11,9 %.

Un ancrage populaire qui ne se dément pas

Qu’est-ce qui alimente cette résistance ? L’élargissement constant du bassin d’utilisateurs. Sur les trois premiers mois de l’année, le nombre total de comptes enregistrés a grimpé de 5 %. Les chiffres témoignent d’un double mouvement : si les comptes inactifs progressent de 7 %, le volume de comptes actifs gagne pour sa part 1 %, confirmant une adoption durable des services financiers numériques au sein de la population. L’usage au quotidien s’enracine, quand bien même la fréquence de certaines opérations fluctue.

Le paiement marchand en flèche, les dépôts au ralenti

Dans le détail des usages, le trimestre écoulé révèle des comportements contrastés. Un coup d’œil sur les mouvements de caisse montre que les dépôts (-7,7 %) et les retraits (-6,9 %) ont pesé sur l’activité trimestrielle, malgré un bilan sur douze mois qui demeure largement positif (+8,8 % et +11,1 %).

À l’inverse, le paiement marchand tire clairement son épingle du jeu : les règlements du quotidien affichent une santé de fer, en hausse de 7,3 % par rapport au trimestre précédent et d’un impressionnant 29,3 % sur un an. Les Gabonais semblent de plus en plus enclins à régler directement leurs achats via leur téléphone plutôt que de repasser par la case argent liquide.

L’explosion spectaculaire des flux internationaux

Enfin, le chapitre des transferts d’argent offre l’une des données les plus remarquables du rapport. Si les flux nationaux et inter-États dans la zone Cemac essuient une baisse saisonnière trimestrielle respectivement -7,3 % et -11,9 %, les transferts internationaux connaissent une envolée spectaculaire.

Boostés par une hausse significative des échanges avec les pays partenaires, ces flux transfrontaliers s’envolent de 196,3 % sur le trimestre, et grimpent de 318,3 % sur un an. Une preuve supplémentaire de l’ouverture croissante de l’économie gabonaise sur son environnement international.