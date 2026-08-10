Franceville : trois présumés cybercriminels écroués pour arnaque via Airtel Money

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Un vaste coup de filet vient d’être opéré dans le milieu du cybercrime au Gabon. Selon les révélations publiées par le quotidien L’Union dans son édition de ce lundi 10 août 2026, l’antenne provinciale de la Police judiciaire (PJ) du Haut-Ogooué a démantelé un réseau présumé d’escroquerie opérant via le service de paiement mobile Airtel Money. Présentés au magistrat instructeur près le tribunal de première instance de Franceville le lundi 3 juillet dernier, trois des principaux suspects ont été placés sous mandat de dépôt et incarcérés à la prison centrale de Yené.

L’enquête menée pendant plusieurs semaines a permis de mettre au jour une organisation particulièrement élaborée entre la capitale et la province. Parmi les individus écroués figurent Kelly Ovouga Antsou (37 ans), Ulrich Ndong Essone (35 ans) et Tanguy Massala Massala, un employé d’Airtel Money.

Selon les éléments rapportés par notre confrère, le rôle d’Ulrich Ndong Essone, basé au quartier Charbonnages à Libreville, était déterminant : il fournissait à ses complices des cartes SIM préalablement activées sous des identités usurpées à l’insu des véritables propriétaires. Ces puces permettaient au groupe de brouiller efficacement les pistes. Pour siphonner les comptes de leurs victimes, les malfaiteurs utilisaient un système informatique désigné sous le nom de « GMAC ». Une fois dérobés, les fonds étaient immédiatement transférés vers des comptes Moov Money afin d’effacer toute traçabilité financière.

Tentative de suicide et investigations en cours

Ce manège frauduleux, qui aurait duré plusieurs mois entre Libreville et Franceville, a également été marqué par un incident dramatique au cours des gardes à vue. L’un des prévenus a tenté de mettre fin à ses jours dans les locaux de la PJ du Haut-Ogooué, mais l’intervention rapide des enquêteurs a permis d’éviter le pire.

Un quatrième suspect, Aboubakar Mamadou Mavoungou, un militaire radié de l’armée, est actuellement détenu au B2 pour les besoins de la procédure et devrait prochainement être présenté au juge d’instruction. Si ces premières incarcérations marquent un tournant décisif, les investigations se poursuivent. Les autorités cherchent à identifier d’éventuels complices et à évaluer l’ampleur exacte d’un préjudice financier qui s’annonce bien plus lourd que ne le laissaient paraître les premières constatations.