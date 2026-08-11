Ndambo d’or : Mangasport, un champion émérite marginalisé !

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L’AS Mangasport peut se targuer d’une saison 2025-2026 avec en prime un dixième titre de champion du Gabon, obtenu au terme d’un parcours impeccable sous la houlette de Thierry Mouyouma. Pourtant, lors de la 4ᵉ édition des Trophées Ndambo d’Or, organisée le 7 août à Akanda par la Ligue Nationale de Football Professionnel (Linafp), aucun joueur ni technicien du club de la Comilog n’a été distingué.

Mangasport est-il un champion logique qui discrédite sa position dans les soirées de récompenses ? C’est la question au bout de toutes les lèvres. Car il y a un contraste entre la razzia sportive du club sponsorisé par Comilog et son absence totale du palmarès individuel. Ce qui interroge naturellement les observateurs. Comment un effectif capable d’aligner une série d’invincibilité aussi longue peut-il ne compter aucun nom primé ?

Mangasport trop collectif, Mouyouma trop juste ?

Plusieurs voix, notamment dans la presse gabonaise, y voient un signe supplémentaire des tensions qui traversent la gouvernance du football national. Et ce, sur fond de relations parfois heurtées entre dirigeants sportifs et l’ancien sélectionneur des Panthères. Cette lecture reste toutefois une interprétation, et ni la Linafp ni les organisateurs n’ont publiquement justifié ces choix par autre chose.

Une chose est sûre, les distinctions de ce type ne répondent qu’aux critères habituels de vote du jury et du public. Cependant, il reste que l’écart entre la razzia collective de l’As Mangasport et son absence du palmarès individuel alimente un débat plus large sur la transparence des critères de sélection au Ndambo d’Or. L’exemple le plus étrange c’est Perrault Ndinga Tsatsou, dans l’équipe type mais loin du titre de meilleur gardien.

Ce trophée d’envergure est revenu à Joël Guillaume Eyaga Mbore de l’As Mandji. Si ce dernier a réalisé des belles performances par séquence, il n’est pas à oublier qu’il a déjà essuyé le banc de touche en guise de sanction pour « performances en deçà ». Sapristi ! Le cap doit être mis sur les choix plus judicieux pour le football gabonais. De nature à dissiper tout soupçon de règlement de comptes dans la reconnaissance du mérite sportif.