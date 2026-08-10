Extorsions à Minvoul : la Police Nationale annonce l’arrestation de deux suspects, dont un policier 

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Les habitants du septentrion pensaient avoir affaire à un contrôle de routine renforcé. Il s’agissait en réalité d’un sordide réseau de dépouillement. Dans un communiqué officiel rendu public ce 9 août 2026, les Forces de Police Nationale (FPN) ont fait la lumière sur les événements qui ont troublé la quiétude de Minvoul quelques jours plus tôt.

Tout a basculé en fin d’après-midi le 6 août dernier, aux environs de 18 heures. Profitant de la crédulité et de la crainte qu’inspire l’uniforme, deux hommes ont arpenté la commune de Minvoul en semant le trouble sur leur passage. S’introduisant directement au domicile de citoyens pris au dépourvu ou s’invitant à bord des véhicules de transport en commun, le duo a multiplié les manœuvres d’extorsion.

Sous le prétexte fallacieux de contrôles sécuritaires menés par la Brigade Anti-Criminalité (BAC) du chef-lieu provincial, Oyem, les deux suspects ont méthodiquement détroussé voyageurs et riverains, abusant de l’autorité que leur conférait cette fausse qualité.

L’étau se resserre : un coup de théâtre à minuit

L’imposture et le sentiment d’impunité n’auront toutefois été que de courte durée. Alertées par la détresse et l’indignation des victimes, les forces de l’ordre sont rapidement passées à l’action. Aux alentours de minuit, soit quelques heures seulement après le début de leur périple criminel, les deux individus ont été interceptés et menottés.

Le véritable choc est toutefois survenu lors des vérifications d’usage. Si le premier suspect n’était qu’un usurpateur civil, les vérifications d’identité ont révélé que le second est un véritable fonctionnaire de police, actuellement en position de détachement. Une découverte particulièrement troublante qui donne à cette affaire une gravité institutionnelle majeure.

La fermeté des Forces de Police Nationale

Face à cette dérive intolérable, l’institution policière n’a pas tardé à réagir. Par la voie de son communiqué daté de ce 9 août 2026 à Libreville, le commandement des FPN a officialisé le placement immédiat en garde à vue des deux hommes. Une enquête judiciaire a été ouverte sans délai afin de déterminer avec précision le déroulement des faits et d’en établir les responsabilités.

« Les Forces de Police Nationale tiennent à rassurer les populations de Minvoul et l’opinion publique quant à leur détermination constante à faire toute la lumière sur cette affaire », indique l’institution dans sa déclaration.

En affichant une volonté claire de ne couvrir aucun écart, fut-il le fait d’un de ses membres, l’institution entend fermement réaffirmer son engagement envers la justice et restaurer la confiance de la population.