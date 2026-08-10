Gabon : Oligui Nguema dévoile le projet du mémorial «Esplanade Georges Damas Aléka» à la famille de l’auteur de l’Hymne nationale

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Le dimanche 09 août 2025, le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema s’est entretenu avec la famille de feu Georges Damas Aléka, auteur de l’hymne nationale du Gabon. Il était question lors de cette rencontre de dévoiler en personne les contours du futur mémorial qui portera son nom.

Loin des annonces protocolaires froides, cette rencontre s’est déroulée sous le signe du respect des usages et de la cohésion nationale. Soucieuse d’associer les proches de l’illustre disparu à chaque phase du projet, la Présidence a orchestré un dialogue empreint d’émotion.

Pour témoigner leur gratitude face à cet hommage républicain sans précédent, les membres de la famille Damas Aléka ont offert au président un Okorwè. Ce pagne traditionnel d’exception, teinté aux couleurs de la Nation et frappé des symboles de la République, vient sceller une alliance forte entre l’héritage ancestral et l’élan de renouveau porté par le sommet de l’État.

Un sanctuaire architectural sculpté face à l’océan

Érigé le long du front de mer, directement face à la mythique Tribune de l’Indépendance, ce complexe monumental ambitionne de devenir le nouveau cœur battant de la mémoire collective. La conception de l’ouvrage repose sur une géométrie hautement symbolique : huit pavillons provinciaux graviteront autour d’un édifice central de 30 mètres de hauteur, consacré à la province de l’Estuaire.

Plus qu’un simple monument de pierre, cette structure a été pensée comme un lieu d’éducation civique. Elle permettra de transmettre aux jeunes générations les valeurs cardinales d’unité et d’appartenance qui fondent l’identité gabonaise.

Gravée dans la pierre, l’empreinte du père de « La Concorde »

En élevant la figure de Georges Damas Aléka au rang de symbole national, Brice Clotaire Oligui Nguema réaffirme la place centrale de l’histoire dans la reconstruction du pays. Ancien président de l’Assemblée nationale et diplomate chevronné, cet homme d’État demeure avant tout dans les mémoires pour avoir composé « La Concorde », l’hymne national du Gabon.

Ultime raffinement de ce projet mémoriel : les vers de ce chant sacré seront gravés à même les piliers de l’édifice principal. Une manière poignante d’inscrire le génie de l’auteur dans l’éternité et d’insuffler un patriotisme renouvelé à l’approche de l’inauguration de ce site désormais historique.