Nations unies : l’urgence de faire de l’IA un outil au service de l’inclusion et du progrès commun

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L’intelligence artificielle (IA) s’impose aujourd’hui comme l’une des technologies les plus prometteuses pour relever les défis du développement durable. Santé, éducation, agriculture, emploi ou encore innovation, ses applications offrent des perspectives inédites pour améliorer les conditions de vie des populations et accélérer l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). Mais pour les Nations unies, cette révolution technologique ne pourra tenir ses promesses que si elle profite à tous.

À l’occasion d’une prise de parole consacrée à l’avenir de l’IA, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a appelé la communauté internationale à faire de cette technologie un véritable moteur d’inclusion. « Peu de domaines sont aussi porteurs d’espoir pour notre avenir commun que l’application de l’IA au développement durable », a-t-il déclaré, soulignant que l’intelligence artificielle est capable « d’accélérer les avancées médicales, de transformer l’éducation, de renforcer les systèmes alimentaires, de stimuler de nouvelles industries et de créer des emplois décents ».

Réduire les inégalités numériques pour une meilleure utilisation

Malgré ces opportunités, António Guterres estime que les fractures numériques risquent d’accentuer les inégalités déjà existantes. De nombreux pays continuent de souffrir d’un manque de connectivité, d’infrastructures adaptées et d’un accès limité à l’électricité, autant d’obstacles qui les empêchent de tirer pleinement parti des innovations liées à l’IA. À cela s’ajoute une concentration de la puissance de calcul, des données et de l’expertise technique entre les mains d’un nombre restreint d’acteurs.Pour le chef de l’ONU, le monde ne doit pas reproduire, avec l’intelligence artificielle, les injustices qui ont marqué les précédentes révolutions technologiques.

« Cela ne se produira pas si les injustices du passé se répètent dans les technologies de demain. Nous ne pouvons pas laisser faire », a-t-il averti, invitant les États et les entreprises à adopter une approche plus équitable du développement de l’IA. Face à ces défis, António Guterres estime que « le défi qui se pose à nous est clair : faire de l’intelligence artificielle un levier d’inclusion et de progrès partagé ». Un appel qui réaffirme la nécessité d’une coopération internationale afin que cette technologie contribue réellement à un développement durable, inclusif et bénéfique pour l’ensemble de l’humanité.