Derniers articlesSOCIETE

Gabon : le Centre de pêche artisanale de Donguila prend forme

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 septembre 2026 à 20h11min
1 693 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue des travaux du Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Donguila © D.R.
Ecouter l'article

Sur les berges de Donguila, le décor change à vue d’œil et l’impatience cède enfin la place à la fierté. Il y a peu, face aux jeunes pêcheurs du cru, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’était engagé solennellement à offrir à cette communauté artisanale les moyens de travailler dignement et d’assurer son avenir. Aujourd’hui, le discours politique s’efface devant la réalité du chantier : le projet prend forme à un rythme soutenu, transformant une simple promesse en une structure en béton bien réelle.

Le futur Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Donguila (CAPAD) s’annonce déjà comme le véritable poumon économique de cette zone côtière. Équipé d’un quai moderne, de chambres froides pour la conservation, d’espaces dédiés au fumage, d’ateliers de réparation navale et de points de vente aménagés, l’édifice mettra fin à des années d’insécurité financière. 

Pour les travailleurs locaux, cela signifie l’arrêt des pertes post-capture dévastatrices et la fin de la revente précaire au bord des routes. Désormais, toute la chaîne de valeur se retrouve structurée sous un même toit.

Redonner sa dignité à la jeunesse locale

Au-delà de la prouesse technique, cette réalisation porte une ambition profondément humaine. En créant des emplois directs, en sécurisant les revenus des ménages et en pérennisant le travail de la mer, le CAPAL redonne toute sa valeur au métier de pêcheur. Les jeunes de la région n’en sont plus réduits à attendre des jours meilleurs : ils deviennent les acteurs centraux du développement de leur propre territoire, assurant du même coup la subsistance de nombreuses familles.

Le Gabon Bleu en action au cœur des provinces

À travers cette infrastructure phare, la vision du chef de l’Etat quitte les séminaires institutionnels pour s’inscrire directement dans le paysage provincial. En plaçant l’humain et l’autonomie régionale au centre de ses priorités, Brice Clotaire Oligui Nguema confirme sa volonté de redistribuer les opportunités économiques sur l’ensemble du territoire national. À Donguila, le dynamisme retrouvé des chantiers prouve qu’une nouvelle dynamique est bel et bien en marche, tirée par une jeunesse prête à bâtir son propre avenir.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 septembre 2026 à 20h11min
1 693 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Gabon : vers la reprise des travaux de l’École des Métiers du Bois de Booué

1 septembre 2026 à 20h00min

In memoriam : 16 ans après, le souvenir d’Alban Lechiombeka demeure

1 septembre 2026 à 19h36min

Rentrée scolaire 2026-2027 : les parents s’organisent 

1 septembre 2026 à 19h05min

Assemblée nationale : vers le retour des missions parlementaires de contrôle des chantiers

1 septembre 2026 à 18h59min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page