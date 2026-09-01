Gabon : le Centre de pêche artisanale de Donguila prend forme

Ecouter l'article

Sur les berges de Donguila, le décor change à vue d’œil et l’impatience cède enfin la place à la fierté. Il y a peu, face aux jeunes pêcheurs du cru, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’était engagé solennellement à offrir à cette communauté artisanale les moyens de travailler dignement et d’assurer son avenir. Aujourd’hui, le discours politique s’efface devant la réalité du chantier : le projet prend forme à un rythme soutenu, transformant une simple promesse en une structure en béton bien réelle.

Le futur Centre d’Appui à la Pêche Artisanale de Donguila (CAPAD) s’annonce déjà comme le véritable poumon économique de cette zone côtière. Équipé d’un quai moderne, de chambres froides pour la conservation, d’espaces dédiés au fumage, d’ateliers de réparation navale et de points de vente aménagés, l’édifice mettra fin à des années d’insécurité financière.

Pour les travailleurs locaux, cela signifie l’arrêt des pertes post-capture dévastatrices et la fin de la revente précaire au bord des routes. Désormais, toute la chaîne de valeur se retrouve structurée sous un même toit.

Redonner sa dignité à la jeunesse locale

Au-delà de la prouesse technique, cette réalisation porte une ambition profondément humaine. En créant des emplois directs, en sécurisant les revenus des ménages et en pérennisant le travail de la mer, le CAPAL redonne toute sa valeur au métier de pêcheur. Les jeunes de la région n’en sont plus réduits à attendre des jours meilleurs : ils deviennent les acteurs centraux du développement de leur propre territoire, assurant du même coup la subsistance de nombreuses familles.

Le Gabon Bleu en action au cœur des provinces

À travers cette infrastructure phare, la vision du chef de l’Etat quitte les séminaires institutionnels pour s’inscrire directement dans le paysage provincial. En plaçant l’humain et l’autonomie régionale au centre de ses priorités, Brice Clotaire Oligui Nguema confirme sa volonté de redistribuer les opportunités économiques sur l’ensemble du territoire national. À Donguila, le dynamisme retrouvé des chantiers prouve qu’une nouvelle dynamique est bel et bien en marche, tirée par une jeunesse prête à bâtir son propre avenir.