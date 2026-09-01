Gabon : le Sénat place le bien-être des citoyens au cœur des priorités pour la rentrée parlementaire

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Alors que s’est ouvert ce mardi 1er septembre 2026, la session ordinaire dite budgétaire, la présidente du Sénat, Huguette Nyana Ekoume épouse Awori Onanga, a fixé un cap clair aux parlementaires et au gouvernement. Face aux grands arbitrages financiers à venir, l’exigence est sans ambiguïté : les choix budgétaires de l’État doivent prioritairement répondre aux attentes sociales et quotidiennes des Gabonais.

Dans un contexte de réformes institutionnelles majeures, la présidente de la haute chambre a tenu à rappeler l’urgence du terrain. Si la restructuration de l’État suit son cours, elle ne doit en aucun cas faire oublier les difficultés quotidiennes rencontrées par la population. « Les enjeux autour des réformes engagées ou en voie de l’être ne devraient pas occulter les attentes légitimes et encore nombreuses de nos concitoyens », a-t-elle affirmé avec force.

Pour l’institution, ces attentes touchent aux fondements mêmes de la dignité humaine. Il s’agit d’offrir des perspectives d’avenir concrètes, de moderniser les structures de santé et de garantir une éducation de qualité aux jeunes générations.

« Notre peuple attend des réponses concrètes. Il attend une amélioration de son quotidien, il attend des emplois pour sa jeunesse, il attend un système de santé plus performant », a martelé Huguette Nyana Ekoume Epse Awori Onanga.

La Loi de finances, un outil de justice sociale

L’examen du prochain budget de l’État ne doit donc pas se cantonner à une simple opération comptable. Pour le Sénat, chaque arbitrage financier représente un choix politique lourd d’impact social. C’est pourquoi le bureau de la chambre haute exhorte le gouvernement à orienter les ressources publiques vers l’accès aux services essentiels et la réhabilitation des infrastructures de base.

La présidente a rappelé la véritable vocation du budget national. « Elle ne se résume pas à l’examen des chiffres, des recettes et des dépenses. Elle traduit des choix de société, fixe nos priorités et détermine pour une large part la capacité de l’État à répondre aux besoins de ses concitoyens. », a-t-elle indiqué.

Elle a également invité l’ensemble de la représentation nationale à garder une ligne de conduite humaine et pragmatique lors des futurs débats parlementaires. « Nous ne devons jamais perdre de vue l’essentiel : derrière chaque ligne budgétaire, il y a des femmes et des hommes, des familles, des jeunes, des travailleurs et des entrepreneurs qui attendent de l’État des réponses concrètes. », a ajouté la présidente du Sénat.

Une ambition de résultats pour restaurer la confiance

Refusant les postures stériles, le Sénat entend aborder cette session budgétaire comme un espace de travail et d’efficacité. « Nos concitoyens ne nous demandent pas la perfection. Ils nous demandent de travailler, d’écouter, d’agir et de rendre compte », a conclu la présidente.

En positionnant l’amélioration des conditions de vie comme la mesure étalon de l’action publique, la haute assemblée rappelle que la légitimité des institutions repose avant tout sur la confiance qu’elles inspirent et leur capacité à changer le quotidien des Gabonais.