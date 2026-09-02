Gabon : les réserves de sang Rhésus négatif en baisse au CNTS

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Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Libreville a lancé récemment un appel à mobilisation à l’endroit des donneurs de sang de rhésus négatif. Et pour cause, une urgence liée à la baisse des stocks pourrait, si rien n’est fait, contribuer au maintien du sempiternel problème du difficile accès à la poche de sang qui persiste depuis des années dans notre pays. Une problématique très souvent décriée par la population.

Il est pourtant connu de tous que donner du sang c’est apporté son soutien, puisque ce geste contribue même à sauver jusqu’à trois vies. Pourtant au Gabon, la réticence couplée au manque de donneurs volontaires, et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation qui sont très souvent menées par le CNTS ne parviennent pas à inverser la tendance. Preuve de cela, cet énième SOS qui exhorte les donneurs A-, B-,AB- et O- à aller faire un don urgemment pour alimenter la banque de sang.

Etat d’urgence au CNTS de Libreville pour les réserves de sang Rhésus négatif

Qu’est ce qui rend permanent le besoin de sang et de plasma de sorte qu’ils sont toujours en hausse ? Pourquoi l’accomplissement de ce geste de solidarité peine-t-il à s’inscrire dans les habitudes des citoyens ? Ce geste salvateur offre plusieurs avantages notamment en qualité de donneur régulier. A savoir « la gratuité d’une poche de sang, la gratuité trimestrielle d’une consultation médicale qui peut d’ailleurs être profitable au donneur ou à un bénéficiaire, ou encore la gratuité d’un certificat médical » pour ne citer que cela.

De plus, à travers ce geste, il y a également le renforcement de l’esprit patriotique. Une valeur qui est d’ailleurs prônée par les nouvelles autorités de la Vème République. Donc c’est réellement l’occasion pour les gabonais des rhésus négatifs de se mobiliser comme un seul homme pour répondre massivement à cet appel du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). A toute fin utile pour faire un don, il faut « être en bonne santé, avoir entre 18 et 50 ans, peser au moins 50 kg , ne pas avoir fumé, ne pas avoir consommé d’alcool , ne pas allaiter ». Pour accomplir son don en toute sécurité, il est recommandé de manger au moins 30 minutes avant.