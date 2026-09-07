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Libreville : rentrée des classes effective au lycée Marianne

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 7 septembre 2026 à 18h18min
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Les élèves du Lycée Marianne autour du drapeau le 7 septembre 2026 © GMT
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Après plusieurs semaines de vacances, les élèves ont repris le chemin des classes ce lundi 7 septembre au lycée Marianne, situé au Bas de Gué-Gué, non loin de Ba-Oumar. La rentrée, jugée encore timide, a néanmoins été effective, avec la présence de l’administration et du corps enseignant.

« La rentrée est certes timide, mais elle est effective. Il y a beaucoup de parents qui n’ont pas répondu à l’appel, mais cela n’empêche pas toute l’administration et les enseignants d’être présents. Aujourd’hui, le but est de faire cette prise de contact, notamment présenter l’administration et le corps professoral à nos apprenants », a indiqué Aristide Nzengue, responsable des études au lycée Marianne.

Des infrastructures et des résultats au rendez-vous

Pour cette année scolaire, l’établissement met à la disposition des apprenants plusieurs infrastructures destinées à favoriser de bonnes conditions d’apprentissage. Des salles de classe climatisées, des effectifs réduits, une infirmerie, une salle d’informatique et une bibliothèque figurent parmi les équipements disponibles. Des clubs de langues et de science complètent également ce dispositif.

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Du côté des enseignants, l’accent est mis sur le travail et l’amélioration des résultats scolaires. « Mes attentes vis-à-vis des élèves sont d’obtenir de meilleurs résultats, qui pourront mettre le lycée Marianne en compétition avec d’autres lycées et collèges de la place », a déclaré  Moussodji, professeur d’espagnol. Cette ambition s’inscrit dans la continuité des résultats obtenus l’année dernière. Le lycée Marianne avait enregistré un taux de réussite de 78 % au Brevet d’études du premier cycle (BEPC) et de 100 % au baccalauréat.

Chez les élèves, la rentrée se fait également sous le signe de la préparation et de la détermination. « J’ai beaucoup révisé pendant les vacances, je me sens prête et mon objectif cette année est de passer en classe de 4e », a confié Destiny Mindze Mba, élève en classe de 5e. Le calendrier scolaire étant désormais officiel, les parents sont par ailleurs invités à poursuivre les démarches d’inscription et de réinscription. L’année scolaire est ainsi lancée au lycée Marianne, avec en ligne de mire de nouvelles performances.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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