Gabon : Franck Nguema propose un audit permanent des financements sociaux 

Ecouter l'article

L’ancien ministre de la jeunesse et des Sports, par ailleurs auteur d’un essai sur la pauvreté au Gabon, poursuit son plaidoyer en faveur de la justice sociale. À la faveur des révélations de la Cour des comptes, qui a récemment pointé plus de 1 700 milliards de Fcfa de débets et amendes non recouvrés, Franck Nguema a dénoncé les failles du système, tout en préconisant des réformes urgentes en vue de sécuriser les fonds destinés aux gabonais économiquement faibles.

« L’argent des pauvres doit arriver aux pauvres », a-t-il déclaré, assurant prendre la gravité du moment. « C’est donc 1 700 milliards de FCFA de débets et d’amendes, que l’institution du contrôle financier de l’Etat veut recouvrir auprès d’agents indélicats dans les mois à venir », a rappelé Franck Nguema qui rappelle rappelle que ce montant colossal correspond à 31% du budget rectificatif 2026. Allant plus loin dans son raisonnement, l’acteur politique regrette que parmi les secteurs contrôlés, figurent ceux qui relèvent directement de la solidarité nationale tels que la Sécurité sociale, les évacuations sanitaires, le Fonds des gabonais économiquement faibles. « Cela constitue une entrave lourde au développement de notre pays », fustige Franck Nguema.

Sanctuariser l’argent destiné aux pauvres

Tout en saluant la doctrine du chef de l’Etat de laisser les organes de contrôle travailler librement, Franck Nguema appelle de ses vœux à « protéger l’argent que l’État consacre déjà aux populations pauvres », avant d’injecter des moyens supplémentaires. S’appuyant sur son essai « La lutte contre la pauvreté au Gabon Tome 1. Ce qui est bon pour les Gabonais est bon pour le Gabon », Franck Nguema rappelle que la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par la reddition des comptes. Cest pourquoi, il suggère que « Les audits doivent devenir un préalable à toute grande réforme de lutte contre la pauvreté au Gabon ».

Allant plus loins, l’ancien ministre propose que « les sommes dues à l’État doivent être effectivement et rapidement recouvrées lorsque les décisions judiciaires définitives l’ordonnent ». Un mécanisme qui permettrait à l’Etat de rapidement renflouer les caisses. Afin de sécuriser durablement les fonds destinés aux pauvres, Franck Nguema planche pour « un audit permanent de financements sociaux, notamment à la CNAMGS, avec un contrôle interne réellement opérationnel et indépendant ». Cette sortie était également l’occasion pour ce défenseur des pauvres de rappeler l’urgence de mettre en place un « Registre Social National Unifié, pour identifier les véritables bénéficiaires des aides sociales et lutter contre la fraude sociale ». Autant de propositions qui, espérons-le, trouveront des alliés au sein du gouvernement.