Nigeria : Décès de l’influenceur Ubiribo après une injection pour agrandir son pénis

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L’influenceur et homme d’affaires nigérian-britannique Igho « Tiny » Ubiribo, 43 ans, est mort le 6 mars 2026 en Thaïlande après une intervention esthétique visant à augmenter la taille de son pénis. Selon le média en ligne 20 minutes, une enquête récemment menée au Royaume-Uni a conclu que l’injection avait provoqué une embolie pulmonaire mortelle.

Le média français rapporte que, les éléments présentés devant le tribunal, prouvent que Igho Ubiribo avait reçu environ 40 millilitres d’acide hyaluronique et de lidocaïne dans une clinique de Bangkok. Peu après l’intervention, il s’est plaint de douleurs à la poitrine alors qu’il se trouvait avec son épouse pour un massage. Il a ensuite perdu connaissance à plusieurs reprises.

Un décès qui met en lumière les risques liée à la chirurgie esthétique

Transporté à l’hôpital Sukhumvit, l’influenceur a été pris en charge par les médecins. Son état s’est rapidement aggravé. Les praticiens ont identifié une embolie pulmonaire, c’est-à-dire un blocage d’un vaisseau sanguin au niveau des poumons. Malgré plus de 100 minutes de tentatives de réanimation, Igho Ubiribo est décédé dans les premières heures du 6 mars.

Une autopsie réalisée au Royaume-Uni a ensuite retrouvé dans ses poumons des éléments correspondant à l’acide hyaluronique utilisé lors de l’intervention. La coroner Jean Harkin a conclu que la procédure esthétique était à l’origine de l’embolie pulmonaire mortelle. Connu sur les réseaux sociaux sous les noms de « Tiny », « Ego » ou « Denisi », l’influenceur comptait environ 185 000 abonnés sur Instagram.

Igho Ubiribo était notamment connu pour partager des images et vidéos mettant en avant son train de vie luxueux. Selon plusieurs sources, il aurait également été inhumé dans un cercueil en or estimé à 745 000 dollars. Son décès remet en lumière les risques liés à certaines interventions esthétiques, notamment celles pratiquées dans le but de modifier l’apparence physique.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire