Santé mentale : le CNSM alerte les familles  sur la saturation de ses capacités d’accueil

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C’est par le biais d’un communiqué que le Centre national de santé mentale (CNSM) de Melen, situé dans le 5ème arrondissement de Libreville, a tiré la sonnette d’alarme. Confrontée à une insuffisance accrue des places d’hospitalisation, la structure appelle les familles à s’impliquer davantage dans l’accompagnement et la réinsertion des patients. En effet, créé en 1995, le CNSM ne dispose que de 100 places d’hospitalisation, une capacité qui apparaît aujourd’hui largement insuffisante au regard des besoins en matière de santé mentale.

Depuis 31 ans, cette capacité d’accueil demeure inchangée alors que les besoins ne cessent de croître. En attendant une éventuelle extension de la structure, les responsables du Centre doivent composer avec une situation devenue préoccupante « le CNSM accueille désormais plus de patients que prévu, notamment parce que certains ne peuvent pas encore retourner au sein de leur famille ». Cette saturation réduit ainsi les places disponibles pour les personnes nécessitant une prise en charge urgente. Pour le Centre, la santé mentale constitue une responsabilité collective et le rétablissement des patients ne peut reposer uniquement sur l’établissement.

La famille, un maillon essentiel dans le rétablissement

Le message adressé aux familles est donc sans ambiguïté, leur implication est indispensable. « Accompagner, soutenir et favoriser la réinsertion d’un proche après une prise en charge psychiatrique fait partie intégrante de son parcours de rétablissement » précise les responsables. Le CNSM invite ainsi les parents à davantage s’investir afin de permettre aux patients qui le peuvent de retrouver progressivement leur place au sein de leur famille et, plus largement, dans la société. Peut-être que cette démarche pourrait également contribuer à désengorger la structure et à libérer des places pour les patients nécessitant des soins urgents.

Mais au-delà de l’appel lancé aux familles, cette situation met surtout en lumière les limites du dispositif national de prise en charge de la santé mentale. Après trois décennies d’existence, une capacité de seulement 100 places apparaît difficilement compatible avec l’évolution des besoins. De plus, le manque d’infrastructures spécialisées, de places d’hospitalisation et de personnels qualifiés demeure un véritable défi. Si la famille doit effectivement jouer un rôle dans la réinsertion des patients, elle ne peut, à elle seule, porter la responsabilité d’un système de santé mentale en manque de moyens.

L’alerte du CNSM devrait donc interpeller les pouvoirs publics sur l’urgence de renforcer les capacités d’accueil. Mais également de développer de nouvelles structures et de former davantage de professionnels afin d’apporter une réponse durable aux besoins en santé mentale au Gabon.