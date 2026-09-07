Gabon-FMI : une dette réduite de 29 milliards de FCFA en cinq mois

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Le Gabon poursuit le désendettement progressif de sa facture multilatérale. Selon des données rapportées par Direct Infos Gabon, Libreville a réduit son encours envers le Fonds monétaire international (FMI) de près de 29,4 milliards de FCFA en l’espace de seulement cinq mois. Si ce signal comptable témoigne d’un respect scrupuleux des engagements financiers du pays, il pose également la question de la gestion globale de sa dette souveraine.

D’après les chiffres relayés par le média local, le volume des crédits dus par le Gabon s’élevait à 319,05 millions de Droits de tirage spéciaux (DTS) au 31 août 2026, soit environ 247 milliards de FCFA. Fin mars de la même année, cette ardoise culminait encore à 357,06 millions de DTS soit près de 276 milliards de FCFA.

Cette contraction de 10,6 % découle principalement du remboursement régulier des échéances liées aux programmes passés. Il s’agit donc d’un effort d’amortissement classique et non d’une restructuration ou d’un abandon de créances de la part du bailleur.

Un cap franchi sur trois exercices

L’analyse sur une période plus longue confirme la nette inflexion de la courbe. Fin 2023, la dette gabonaise auprès du FMI s’établissait à 670,28 millions de DTS. Le montant est tombé à 499,77 millions un an plus tard, avant d’atteindre 369,76 millions fin 2025. En moins de trois ans, les autorités sont parvenues à diviser par plus de deux l’encours du pays auprès de son partenaire financier.

Cette dynamique d’apurement survient à un moment charnière. Libreville négocie actuellement les contours d’un nouveau programme avec l’institution financière. L’enjeu stratégique consiste désormais à négocier de nouveaux financements d’appui sans pour autant aggraver les déséquilibres budgétaires. Solliciter de nouvelles lignes de crédit pour remplacer les anciennes ne saurait constituer une politique de désendettement pérenne si les flux sortants sont immédiatement compensés par de nouveaux emprunts.

Le véritable défi : la dette globale

Au-delà de la relation spécifique avec le FMI, c’est l’ensemble de la trajectoire budgétaire gabonaise qui demeure sous observation. Pour financer ses dépenses de fonctionnement et ses investissements infrastructurels, le Gabon sollicite activement d’autres guichets, notamment le marché obligataire régional de la CEMAC.

Comme le soulignent les observations de Direct Infos Gabon, si la diminution de la dette envers le FMI crédibilise la signature de Libreville à l’international, la stabilisation à long terme des finances publiques exigera une discipline élargie. Celle-ci passera par une meilleure collecte des recettes fiscales, une maîtrise stricte des dépenses courantes, la résorption des arriérés intérieurs et une affectation rigoureuse des emprunts vers des projets créateurs de valeur économique. La question demeure : assiste-t-on à un désendettement net ou à une simple substitution de créanciers ?