Filière avicole : le maïs et le soja locaux, clés de voûte de la souveraineté alimentaire au Gabon

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Pour atteindre l’autosuffisance en viande de volaille, le Gabon s’attaque désormais à la racine du problème : l’alimentation animale. Le développement des cultures locales de maïs et de soja apparaît aujourd’hui comme le levier indispensable pour émanciper les éleveurs des importations et pérenniser la filière.

Avec une consommation annuelle estimée à 59 000 tonnes de poulet de chair contre seulement 4 000 tonnes produites sur le territoire, le défi gabonais est colossal. Alors que l’arrêt des importations est fixé au 1er janvier 2027, la réussite de ce pari repose sur une équation biologique simple : produire un kilogramme de viande nécessite près de deux kilogrammes d’aliments.

Or, le maïs (source d’énergie) et le soja (apport en protéines) proviennent quasi exclusivement de l’étranger. Cette dépendance asphyxie la rentabilité des exploitations locales. À la SOGADA, l’achat d’aliments importés représentait jusqu’à 75 % des charges d’exploitation, soit une facture annuelle avoisinant 1,5 milliard de francs CFA. Sans maîtrise locale de ces deux matières premières, l’essor de l’élevage national ne ferait que déplacer la dépendance commerciale vers les provendes.

Le PTSA 2026-2030 comme catalyseur agricole

Conscientes de ce goulot d’étranglement, les autorités ont placé ces deux céréales au cœur du Plan de transformation des systèmes alimentaires (PTSA) 2026-2030, présenté le 18 novembre à Libreville. Aux côtés de douze filières prioritaires, le maïs et le soja héritent d’un statut stratégique.

Sur le terrain, les bassins agricoles du programme AGROPAG, notamment à Ndendé et Kougouleu, offrent déjà un potentiel foncier supérieur à 300 000 hectares et des centaines de producteurs formés. Toutefois, le passage à l’échelle exige bien plus que des semences. Il faut structurer l’aval de la filière : silos de stockage, unités de séchage et circuits logistiques fiables pour alimenter les provenderies en continu.

Bâtir un écosystème agro-industriel durable

L’ambition dépasse la simple substitution aux importations pour esquisser un modèle agricole intégré. Les fermes de demain devront conjuguer production végétale, élevage et autonomie énergétique grâce au solaire ou à la méthanisation des déchets organiques. De même, le recyclage des déjections avicoles en fertilisants naturels permettra d’enrichir les sols dédiés au maïs et au soja, réduisant ainsi le recours aux engrais chimiques importés.

Malgré les contraintes budgétaires actuelles, la réussite de ce tandem agricole pourrait transformer durablement l’économie rurale gabonaise. En sécurisant l’alimentation de ses élevages, le Gabon ne se contente pas de préparer la fin des importations de poulet ; il pose les fondations d’une souveraineté alimentaire réelle, construite directement dans ses champs.