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Acteur majeur de la modernisation des infrastructures routières au Gabon, PORTEO BTP Gabon poursuit le déploiement de ses chantiers à travers le territoire national. L’entreprise affiche une progression notable sur ses différents projets, notamment sur l’axe stratégique Alémbé–Mikouyi, long de 306 kilomètres, dont le taux de réalisation atteint désormais 16 %. Avec près de 400 kilomètres de routes concernés par ses interventions et d’importants moyens humains, techniques et financiers mobilisés, la filiale de PORTEO Group s’engage pleinement dans l’achèvement du programme routier national à l’horizon 2030.

Le développement des infrastructures routières constitue l’un des principaux leviers du désenclavement des territoires, de la mobilité des populations et de la compétitivité économique du Gabon. Implantée dans le pays depuis 2024, PORTEO BTP Gabon accompagne cette dynamique à travers plusieurs projets structurants. De la Transgabonaise aux infrastructures de Franceville, en passant par Bifoun, Ndjolé et Libreville, l’entreprise déploie un modèle intégré associant expertise technique, production de matériaux et ingénierie financière pour répondre aux ambitions nationales en matière d’aménagement du territoire.

Alémbé–Mikouyi : 70 kilomètres de route bitumée attendus d’ici fin 2027

Dernier tronçon de la Transgabonaise restant à bitumer, l’axe Alémbé–Mikouyi constitue l’un des chantiers majeurs de PORTEO BTP Gabon. Lancés en février 2026 pour une durée prévisionnelle de quatre ans, les travaux affichent désormais un taux d’exécution global de 16 %. Deux équipes interviennent simultanément sur les 306 kilomètres du tracé afin d’optimiser les délais de réalisation. Sur une première section d’environ 140 kilomètres, la moitié des travaux préparatoires est déjà achevée, tandis que les sections les plus avancées accueillent progressivement les couches de granulats destinées à constituer la base de la chaussée.

L’entreprise prévoit la pose des premiers enrobés au premier trimestre 2027, avec pour objectif de livrer 70 kilomètres de route bitumée d’ici à la fin de cette même année. Une progression qui témoigne de la mobilisation des équipes sur un chantier présentant d’importantes contraintes opérationnelles, notamment la traversée du parc national de la Lopé et le maintien de la circulation des poids lourds sur certaines portions de l’axe.

D’importants moyens industriels et 1 400 emplois à terme

Pour soutenir cette montée en puissance, PORTEO BTP Gabon a déployé un dispositif industriel conséquent. L’entreprise dispose notamment d’un stock de 250 000 tonnes de granulats, d’une centrale à béton capable de produire jusqu’à 120 mètres cubes par heure et d’un parc de 250 à 300 engins mobilisés sur le chantier. Trois centrales d’enrobage devraient également entrer en service dans les prochains mois. Cette maîtrise de la chaîne de production des matériaux constitue un atout pour sécuriser les approvisionnements et optimiser l’exécution des travaux.

Briefing sécurité des équipes © D.R.

Au-delà de sa dimension infrastructurelle, le chantier représente également un levier de création d’emplois et de développement des compétences. Depuis son lancement, le projet Alémbé–Mikouyi a déjà permis de créer 550 emplois, pour une projection de 1 400 emplois à terme. À travers cette mobilisation, PORTEO BTP Gabon entend inscrire son développement dans la durée, en favorisant la montée en compétences des talents gabonais et en contribuant à la structuration de l’écosystème national du bâtiment et des travaux publics.

Près de 400 kilomètres de projets routiers à travers le Gabon

La dynamique engagée par PORTEO BTP Gabon ne se limite pas à la Transgabonaise. Sur l’axe reliant Franceville à l’aéroport de Mvengué, les travaux de chaussée sont désormais achevés. Les équipes procèdent actuellement à l’installation de la signalisation et des glissières de sécurité, en vue d’une livraison avant les fêtes de fin d’année. L’entreprise est également intervenue sur la piste de l’aéroport, contribuant ainsi à la modernisation des infrastructures de transport dans le Haut-Ogooué.

Chargement de granulats dans un camion-benne PORTEO © D.R.

Au total, les cinq projets routiers conduits par la filiale gabonaise couvrent près de 400 kilomètres. Entre Bifoun et Ndjolé, les équipes assurent la rénovation de 56 kilomètres de route. À Libreville, l’entreprise intervient dans l’aménagement du littoral de La Sablière, tandis qu’à Mvengué, elle réalise les travaux de construction de la station de péage. Autant de projets qui illustrent la diversité de son expertise et sa capacité à intervenir simultanément sur plusieurs infrastructures stratégiques.

Une expertise financière au service de l’ambition routière nationale

L’une des particularités du modèle développé par PORTEO BTP Gabon réside également dans sa capacité à accompagner le financement des infrastructures. Pour la réalisation de l’axe Alémbé–Mikouyi, l’entreprise s’appuie sur un partenariat avec l’État gabonais et BGFIBank. L’accord de prêt signé en juin 2025 prévoit la mobilisation de 140 milliards de FCFA pour financer une première phase des travaux. Un mécanisme qui associe savoir-faire technique et ingénierie financière pour accompagner la concrétisation des investissements routiers.

Fort de son expérience panafricaine et de son modèle intégré, PORTEO Group travaille désormais à la mise en place de solutions de financement comparables pour ses prochains projets au Gabon. En alignant son calendrier d’exécution sur l’objectif national de 2030, PORTEO BTP Gabon entend ainsi consolider son positionnement de partenaire du développement infrastructurel du pays. Une ambition dont la traduction concrète se dessine progressivement sur les chantiers, avec des kilomètres de routes aménagés, des emplois créés et des infrastructures destinées à rapprocher durablement les territoires gabonais.