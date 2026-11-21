Ecouter l'article

Le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique intensifie ses actions d’information à l’approche des examens nationaux de la session 2027. À cet effet, la Direction générale des examens et concours (DGEC) a organisé ce samedi 21 novembre 2026, une campagne de sensibilisation à l’endroit des candidats libres, dans l’enceinte de la Direction d’Académie provinciale (DAP) de l’Estuaire. Cette initiative visait principalement à informer les candidats sur les conditions, les dates et les modalités d’inscription en ligne, tout en les encourageant à effectuer eux-mêmes leurs démarches, de manière autonome et dans le respect des délais réglementaires. L’objectif est également de limiter les erreurs lors des inscriptions et de faciliter l’accès aux examens pour tous les postulants.

Au cours de cette journée, le Directeur général des examens et concours a animé un exposé consacré au cadre réglementaire et aux différents textes juridiques encadrant l’organisation des examens. Les participants ont également été édifiés sur les procédures d’inscription en ligne ainsi que sur les modalités de constitution et de dépôt des dossiers. Pour joindre la théorie à la pratique, des stands d’accompagnement ont été installés sur place afin de permettre aux candidats qui le souhaitaient de procéder directement à leur inscription avec l’assistance des équipes mobilisées. Cette démarche pédagogique entend renforcer la maîtrise de la plateforme numérique et prévenir les difficultés susceptibles de compromettre la validation des dossiers.

Une échéance fixée au 8 janvier 2027

Ouverte depuis le 9 novembre 2026, la campagne d’inscription en ligne des candidats libres prendra fin le 8 janvier 2027. Les postulants sont invités à effectuer leurs démarches exclusivement à travers la plateforme officielle www.examensgabon.com, en veillant à respecter les différentes étapes de la procédure et à fournir les pièces exigées. La Direction générale des examens et concours rappelle que cette échéance concerne l’ensemble des candidats libres souhaitant prendre part aux examens de l’enseignement général pour la session 2027. Ceux qui n’ont pas pu participer à la séance de sensibilisation organisée à Libreville sont donc appelés à ne pas attendre les derniers jours pour accomplir leurs formalités et à se conformer scrupuleusement aux instructions communiquées par l’administration compétente.

Par ailleurs, cette opération de sensibilisation ne se limitera pas à la province de l’Estuaire. Selon le communiqué du ministère, une mission similaire est prévue dans les prochains jours à l’intérieur du pays, afin de toucher davantage de candidats et de rapprocher les services administratifs des populations concernées. À travers cette initiative, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique réaffirme son engagement en faveur de la modernisation de l’organisation des examens nationaux. La promotion des inscriptions numériques constitue ainsi un levier pour simplifier les démarches administratives, renforcer la transparence des procédures et garantir un accès équitable aux examens. Les candidats libres sont désormais appelés à prendre leurs dispositions pour finaliser leur inscription avant la date butoir du 8 janvier 2027.