Réforme de la SEEG : la préservation des emplois comme ligne directrice de la scission

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Le processus de restructuration de la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) franchit une étape décisive. Ce jeudi 19 novembre 2026, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, a reçu en audience le président du conseil d’administration de l’entreprise publique, accompagné du ministre de l’Accès universel à l’Eau et à l’Énergie, Olivier Mouckocko. Au menu des échanges : la feuille de route devant aboutir à la scission de l’opérateur historique en deux entités distinctes, à savoir la Société d’eau du Gabon et la Société d’énergie du Gabon.

Face aux défis persistants liés aux délestages et aux pénuries d’eau potable, les autorités entendent moderniser la gouvernance de ces deux secteurs vitaux. Cette réorganisation structurelle répond à une instruction directe du président de la République. L’objectif affiché consiste à doter chaque branche d’une administration autonome et pleinement responsable de ses performances.

Pour Olivier Mouckocko, le schéma actuel a atteint ses limites. « Ce modèle a fonctionné pendant plus de 50 ans, mais il n’est plus adapté pour répondre efficacement aux problématiques d’accès à l’eau et à l’électricité. La scission vise à redynamiser une entreprise qui s’essouffle, dont les difficultés actuelles découlent d’une incapacité à investir », a-t-il expliqué à l’issue de l’audience, précisant que cette rencontre visait à obtenir l’aval de la vice-présidence pour installer un comité dédié au pilotage de ces préalables.

Aucun licenciement à l’horizon

Si l’ambition économique et technique de cette réforme est claire, l’exécutif tient à désamorcer toute inquiétude sociale. La sauvegarde des effectifs nationaux constitue la pierre angulaire de cette opération délicate. Le gouvernement impose ainsi une stricte garantie de continuité professionnelle pour l’ensemble du personnel, qui sera réparti entre les deux futures structures.

« Le mot d’ordre est formel : au terme du processus, aucun Gabonais ne perdra son emploi. Nous devons organiser cette scission en toute quiétude, en maîtrisant l’ensemble des paramètres juridiques, d’autant plus que la SEEG demeure une société de droit privé régie par l’acte uniforme OHADA », a martelé le membre du gouvernement, soulignant l’impératif de traduire cette directive présidentielle en garanties concrètes.

Assainir les comptes et rassurer les partenaires

Au-delà du volet social, le vice-président Hermann Immongault a fixé plusieurs priorités opérationnelles pour sécuriser la transition. Les équipes chargées du dossier devront établir un diagnostic précis de la dette réelle de la SEEG et dresser un inventaire exhaustif des actifs appartenant à l’État.

Enfin, cette phase préparatoire s’accompagnera d’une communication soutenue sur deux fronts : maintenir un dialogue social permanent avec les syndicats et rassurer les actionnaires quant à la viabilité financière et juridique de cette mutation historique.