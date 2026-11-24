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Réunis dans la capitale économique ce lundi 23 novembre 2026, les ministres du Travail et du Pétrole ont tenu une réunion de vérité avec les acteurs du secteur pétrolier. Face aux abus de certaines sociétés intérimaires, le gouvernement brandit l’article 31 du Code du travail et menace de retirer les agréments aux structures hors-la-loi.

L’exécutif tape du poing sur la table pour assainir l’environnement social du secteur pétrolier. Lundi 23 novembre 2026, dans l’enceinte de la salle Lambert-Ona-Ovono à Port-Gentil, le ministre du Travail, Adrien Nguema Mba, et son homologue du Pétrole, Clotaire Kondja, ont convoqué l’ensemble des parties prenantes. Entreprises utilisatrices, sociétés de prestation de services et agences de mise à disposition du personnel ont ainsi pris part à une rencontre décisive visant à extirper les pratiques illégales qui gangrènent la filière.

« Le temps de l’impunité est révolu »

Dès l’entame des échanges, Adrien Nguema Mba a adopté un ton sans équivoque. S’il a précisé que l’État n’entend pas interdire le recours à la prestation de services, il a exigé une mise en conformité stricte avec la législation en vigueur. Détention d’un agrément ministériel préalable, exercice d’une activité exclusive, limitation des contrats de travail temporaire à six mois renouvelables une seule fois avant requalification automatique en contrat à durée indéterminée (CDI) : le Code du travail doit désormais s’appliquer dans toute sa rigueur. Le membre du gouvernement a également insisté sur l’obligation d’immatriculer les employés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), tout en assurant le reversement effectif des cotisations.

Au cœur de cette offensive gouvernementale figure l’article 31 du Code du travail, qui consacre le principe de coresponsabilité. « Si la société de prestation fait défaillance, c’est l’entreprise utilisatrice qui paie », a martelé le ministre du Travail. Fustigeant l’existence de sociétés écrans dépourvues de siège social, qui s’affranchissent de leurs obligations fiscales et sociales tout en amputant les salaires contractuels des travailleurs, il a lancé un ultimatum : « Le temps de l’impunité est révolu. Mettez-vous en règle, sinon on retirera l’agrément ».

Les majors invitées à plus de vigilance

Prenant la parole à son tour, le ministre du Pétrole, Clotaire Kondja, a tenu à rassurer quant au sérieux des majors pétrolières opérant au Gabon, dont il s’est porté garant. Il a néanmoins pointé du doigt un relâchement dans le suivi de leurs sous-traitants, un déficit de contrôle à l’origine de nombreux dysfonctionnements sociaux. Alors que le dialogue social suit son cours, le membre du gouvernement a lui aussi renvoyé les opérateurs aux dispositions du Code du travail régissant la coresponsabilité.

L’UPEGA réclame un calendrier clair des contrôles

En réaction aux injonctions gouvernementales, le président de l’Union pétrolière gabonaise (UPEGA), Arthur Mbina Nzamba, a plaidé en faveur d’une entreprise citoyenne, soucieuse du respect des lois de la République quelle que soit l’appréciation portée sur les textes en vigueur. Tout en se déclarant favorable à l’élargissement de ce cadre d’échanges, il a sollicité la communication d’un calendrier précis des inspections à venir afin d’éviter toute perturbation des activités, demandant notamment si ces contrôles cibleront les bureaux centraux ou directement les sites d’exploitation.

Au terme de cette concertation, un consensus s’est dégagé autour d’une exigence de qualité : mieux vaut compter sur deux entreprises vertueuses que sur cinq dont trois évoluent en marge de la légalité. Avec en toile de fond le souvenir douloureux des drames de Bécuna et de Mayumba, érigés en véritables avertissements, l’heure est désormais aux contrôles rigoureux pour garantir une protection effective aux travailleurs du secteur