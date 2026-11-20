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Le gouvernement gabonais a procédé, ce jeudi 19 novembre 2026, à la réception d’un premier lot de 37 600 poussins d’un jour, dans le cadre du Plan opérationnel d’urgence de la filière avicole (POUFA). Supervisée par le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, aux côtés du ministre de l’Intérieur, cette opération marque le démarrage des livraisons d’une commande globale de trois millions de poussins, assurée par la Centrale d’achat du Gabon (CEAG). L’objectif affiché est d’accroître la production nationale de volaille et de réduire progressivement la dépendance du pays aux importations.

La relance de la filière avicole gabonaise entre dans une nouvelle phase opérationnelle. Après l’adoption du Plan opérationnel d’urgence de la filière avicole en Conseil des ministres en février 2026, les premières livraisons destinées aux producteurs nationaux ont débuté. Selon les informations communiquées par le ministère de l’Agriculture, 262 400 poussins d’un jour doivent être réceptionnés entre le 19 novembre et le 17 décembre 2026. Cette première séquence s’inscrit dans une commande plus importante de trois millions de poussins, destinée à accompagner la montée en puissance des exploitations avicoles gabonaises.

Une première livraison pour amorcer la relance de la production

La réception des 37 600 premiers poussins constitue une étape concrète dans l’exécution du POUFA. Dès leur arrivée, les animaux ont été remis aux éleveurs concernés pour leur acheminement vers les exploitations bénéficiaires, conformément aux quantités attribuées à chaque ferme. Le gouvernement indique avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement de cette opération, dont la réussite dépendra notamment des conditions de transport, d’élevage et de suivi sanitaire.

Cette première livraison représente toutefois une fraction limitée de la commande globale. Les 262 400 poussins attendus d’ici au 17 décembre correspondent à environ 8,7 % des trois millions annoncés, tandis que les 37 600 déjà réceptionnés en représentent près de 1,3 %. Ces proportions illustrent l’ampleur du dispositif restant à déployer. Elles soulignent également la nécessité d’un calendrier de livraison maîtrisé et d’une capacité d’accueil suffisante au sein des exploitations bénéficiaires.

150 fermes sélectionnées pour la première phase

À l’occasion de cette réception, le ministre de l’Agriculture, Pacôme Kossy, a précisé que 150 fermes avaient été sélectionnées à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en mars 2026. Ces exploitations constituent la première cohorte de producteurs accompagnés dans le cadre du programme gouvernemental. Le dispositif vise ainsi à soutenir des éleveurs identifiés, tout en organisant progressivement l’augmentation des capacités nationales de production.

Le membre du gouvernement a également annoncé que de nouveaux appels à manifestation d’intérêt seraient organisés afin de permettre à d’autres producteurs d’intégrer le programme. Il a invité les éleveurs et les porteurs de projets intéressés à renforcer leurs compétences techniques et leurs capacités de production. Une orientation qui met en évidence l’un des défis de la filière : disposer d’exploitations suffisamment équipées et structurées pour assurer l’élevage des animaux jusqu’à leur commercialisation.

Le défi de la survie des poussins et de la rentabilité des élevages

Si l’arrivée des poussins constitue un signal encourageant pour les producteurs, elle ne garantit pas, à elle seule, une augmentation durable de l’offre nationale de viande de volaille. La réussite de l’opération dépendra notamment de la disponibilité des aliments pour bétail, de l’accès à l’eau et à l’électricité, de la qualité des installations et de l’encadrement vétérinaire. Le taux de survie des poussins, leur croissance et les coûts de production seront déterminants pour apprécier les résultats du programme.

La question de la rentabilité économique des exploitations demeure tout aussi importante. Pour les éleveurs gabonais, produire davantage suppose de pouvoir accéder régulièrement aux intrants, maîtriser les charges et disposer de débouchés commerciaux. L’accompagnement gouvernemental devra donc s’inscrire dans une approche plus large que la seule distribution de poussins, en intégrant les besoins de financement, de formation et de structuration des circuits de commercialisation.

Une souveraineté alimentaire encore à construire

Inscrit dans les orientations du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le POUFA ambitionne de renforcer la souveraineté alimentaire du Gabon en développant les capacités nationales de production avicole. Cette stratégie répond à un enjeu économique majeur : accroître la part de la volaille produite localement dans la consommation nationale et réduire progressivement le recours aux importations.

Reste désormais à mesurer les effets réels du programme sur le terrain. Au-delà des trois millions de poussins commandés, les indicateurs déterminants seront le nombre d’animaux effectivement élevés jusqu’à maturité, les volumes de viande commercialisés, les emplois générés et l’évolution des coûts pour les consommateurs. Car la réussite du POUFA ne se mesurera pas uniquement au nombre de poussins réceptionnés, mais à la capacité des exploitations gabonaises à approvisionner durablement le marché national.