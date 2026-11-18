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L’opération d’appel public à l’épargne menée par la maison mère du Groupe BGFIBank a rencontré un franc succès. Selon un communiqué publié par BGFIBourse le 13 novembre 2026, la seconde phase de cette émission a été sursouscrite à plus de 125 %, confirmant l’attractivité du groupe bancaire auprès des investisseurs.

C’est un signal fort envoyé au marché financier sous-régional. BGFIBourse, agissant en qualité d’arrangeur et de chef de file, a officialisé la clôture réussie de la deuxième phase de l’augmentation de capital de BGFI Holding Corporation (BHC). Ouverte le 15 septembre 2026 sur le Marché Financier de l’Afrique Centrale (MFAC) et bouclée un mois plus tard, le 15 octobre, l’offre portait initialement sur 1 006 975 actions nouvelles au prix unitaire de 80 000 FCFA, soit un objectif global de 80,558 milliards FCFA.

Une forte demande et un flottant désormais conforme

À l’heure du bilan, l’engouement des souscripteurs dépasse largement les attentes. Pas moins de 1 260 444 actions ont été demandées, permettant de mobiliser un montant total de 100 835 520 000 FCFA. Cette sursouscription de 253 469 titres équivalant à 20,28 milliards FCFA porte le taux de couverture de cette tranche à 125,17 %.

Ce résultat vient parachever une première phase clôturée en février 2026 qui avait déjà permis de lever 45,32 milliards FCFA. En cumulé sur l’ensemble de l’opération, ce sont 146,16 milliards FCFA (pour 1 827 005 actions) qui ont été sollicités, représentant 116,11 % de l’émission initiale. Au-delà de la performance financière, cette réussite permet à BHC de franchir un cap réglementaire majeur : le groupe atteint désormais le seuil exigé de 10 % de flottant minimum pour le Compartiment A-Premium de la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), contre 3,85 % auparavant.

Une mobilisation régionale d’envergure

Derrière ces chiffres se cache une vaste offensive commerciale. L’opération s’est appuyée sur un syndicat de placement réunissant 22 sociétés de bourse sur les 30 agréées dans la zone, épaulé par le réseau des filiales bancaires du groupe. Une tournée institutionnelle organisée à Libreville, Yaoundé, Douala et Brazzaville a également permis au Président-Directeur général du groupe Henri-Claude Oyima de présenter directement aux investisseurs les fondamentaux de l’entreprise, cotée à la BVMAC depuis le 7 mai 2026 et affichant un résultat net consolidé de 133 milliards FCFA en 2025.

Un plébiscite pour le projet « BGFI 2030 »

Au total, 1 604 souscripteurs ont choisi d’accompagner le développement de la holding. Pour l’arrangeur de l’opération, ce plébiscite dépasse le simple cadre de l’entreprise. « Avec 125,17 % de couverture, cette seconde phase confirme la confiance des investisseurs dans BGFI Holding Corporation et dans son Projet d’Entreprise « BGFI 2030 ». Au-delà des chiffres, elle illustre la capacité du Marché Financier de l’Afrique Centrale à mobiliser l’épargne de la région et au-delà », souligne le communiqué.

Approuvée sous le visa de la COSUMAF, cette levée de fonds conforte ainsi la solidité du groupe bancaire et démontre le dynamisme croissant de la place boursière d’Afrique centrale.