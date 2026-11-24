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Le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a effectué une visite privée à Libreville le dimanche 22 novembre 2026. Accueilli par le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, le chef d’État sierra-léonais a partagé un moment de convivialité avec le couple présidentiel gabonais avant de visiter plusieurs projets structurants de la capitale.

Libreville a servi de cadre à une rencontre diplomatique placée sous le signe de la fraternité africaine. Dimanche 22 novembre 2026, le président de la République de Sierra Leone, Son Excellence Julius Maada Bio, a foulé le sol gabonais dans le cadre d’une visite privée. À son arrivée, l’hôte de marque a été chaleureusement accueilli par le vice-président du Gouvernement de la République gabonaise, Hermann Immongault, marquant d’emblée la qualité des liens unissant les deux nations.

Convivialité autour du couple présidentiel Oligui Nguema

Au-delà du protocole officiel, ce séjour librevilleois s’est distingué par sa chaleur humaine. Le président sierra-léonais a ainsi été convié à un repas offert par le couple présidentiel Oligui Nguema. Cette réception, empreinte d’une grande convivialité, a été ponctuée par un échange de cadeaux symboliques, illustrant l’estime mutuelle et la proximité entre les dirigeants gabonais et sierra-léonais.

Immersion au cœur de la modernisation de Libreville

Joignant l’utile à l’agréable, les deux chefs d’État ont ensuite effectué une sortie sur le terrain afin d’apprécier le visage moderne de la capitale gabonaise. Ils se sont d’abord rendus sur la Promenade de Libreville ainsi qu’à la Baie des Rois, vitrine emblématique du renouveau urbain et touristique du front de mer.

Poursuivant leur périple, les deux hommes d’État ont également inspecté le chantier de la future Tour de Libreville, une infrastructure majeure dont l’avancement des travaux est désormais bien visible dans le paysage urbain.

À travers cette escale privée mais hautement symbolique, Libreville et Freetown réaffirment leur ferme volonté de consolider leurs relations bilatérales. Les deux chefs d’État entendent ainsi donner une nouvelle impulsion à leur partenariat en approfondissant les axes de coopération stratégique entre le Gabon et la Sierra Leone.