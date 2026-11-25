Ecouter l'article

Le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce mercredi 25 novembre 2026 en audience le vice-président du Gouvernement, Herman Immongault, puis le PDG de Linarch, Terence Lindzondzo. Au menu : l’état d’avancement de quatre dossiers majeurs pour le pays et les préparatifs de la prochaine Fête de la Libération à Lastoursville.

La journée du président de la République a été marquée par un double temps d’évaluation des priorités de l’exécutif. Face au vice-président du Gouvernement, Herman Immongault, l’accent a été mis sur le suivi des dossiers structurants touchant au quotidien des citoyens et aux finances publiques.

Quatre chantiers stratégiques sur la table

Quatre grands sujets ont retenu l’attention lors de cet échange. Concernant les bâtiments inachevés à Libreville, le ministère de l’Habitat a recensé 325 bâtiments inachevés le long des principaux axes de la capitale, une démarche destinée à assainir le paysage urbain et renforcer l’attractivité de la ville. Sur les opérations de libération des emprises publiques et d’élargissement des voies, ceux-ci se poursuivent dans le Grand Libreville afin de fluidifier le trafic et mieux organiser l’espace urbain.

L’exécutif a également examiné la question des subventions aux carburants. Face aux tensions budgétaires, l’exécutif étudie la suppression, dès le 1er janvier 2027, de la subvention aux carburants, estimée à 35 milliards de FCFA par mois. Pour amortir le choc sur le pouvoir d’achat et les coûts de transport, le Gouvernement prévoit notamment l’opérationnalisation de la Compagnie nationale des transports avec des tarifs réduits, ainsi qu’un soutien au transport des produits de première nécessité.

Enfin concernant l’assainissement de la CNAMGS, une taskforce interministérielle a formulé 23 recommandations pour répondre aux difficultés structurelles et opérationnelles de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale. Elles seront examinées avant d’être soumises au prochain Conseil des ministres.

Lastoursville en ordre de marche pour août 2027

Le chef de l’État s’est ensuite entretenu avec Terence Lindzondzo, président-directeur général de la société Linarch, au sujet des travaux engagés à Lastoursville, dans l’Ogooué-Lolo, en vue de la quatrième édition de la Fête de la Libération programmée en août 2027.

Sur le terrain, les chantiers portent notamment sur la construction du nouveau commissariat de police et l’édification de vingt logements d’astreinte modernes de trois et quatre chambres destinés au personnel. Réalisés principalement par une main-d’œuvre locale, ces ouvrages affichent un taux d’avancement physique d’environ 80 %, pour une livraison prévue en juillet 2027.

À travers le choix d’une entreprise gabonaise pour ces infrastructures, l’exécutif met en avant la valorisation de l’expertise nationale, le soutien à l’entrepreneuriat local et la création d’emplois, en particulier pour les jeunes.

À travers ces deux audiences, Brice Clotaire Oligui Nguema confirme sa volonté de maintenir une cadence soutenue sur les réformes économiques et sociales comme sur les équipements de proximité à travers le pays.