A La UneDerniers articlesSOCIETE

Gabon : le féminisme, mimétisme social ou prise de conscience ?

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 octobre 2026 à 11h20min
1 885 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Audience certifiée par Media Metri .GA — voir le certificat
Photo illustrative du Féminisme © D.R.
Ecouter l'article

Sur les réseaux sociaux comme dans les amphithéâtres, la parole des Gabonaises se libère. Hashtags, collectifs, marches, le féminisme gabonais gagne en visibilité peu à peu. Certains y voient une mode importée d’Europe mais l’analyse sociologique invite à plus de nuance.

Disons-le nous en toute franchise, l’influence extérieure est réelle. Internet a mis les militantes gabonaises en contact avec les débats mondiaux, et leur vocabulaire.« Charge mentale », « sexisme ordinaire », « consentement », des mots souvent liés aux mouvements occidentaux. Mais un concept qui voyage n’est pas une revendication fabriquée. Oui, le langage est emprunté mais la réalité qu’il désigne est locale.

Le féminisme, une ligne de défense légitime pour la Gabonaise !

Cette réalité, les Gabonaises la vivent au quotidien avec notamment les violences conjugales longtemps tues, les inégalités dans l’accès à l’héritage et à la propriété, la faible représentation dans les sphères de décision et la charge domestique écrasante. Si la femme gabonaise a longtemps été perçue comme le « lieutenant » de l’homme, c’est que le droit et les usages ont fait de l’homme le chef de famille. 

Canal_octobre

D’ailleurs, les réformes récentes du droit de la famille montrent que cette hiérarchie est contestée jusque dans les textes. Mais le féminisme gabonais doit aussi composer avec ses propres tensions. Puisqu’il est surtout porté par des femmes urbaines, diplômées et connectées, et peine encore à toucher les zones rurales. Là-bas il se heurte à l’accusation d’« occidentalisation », brandie pour discréditer les revendications. 

Accepter de composer avec la réalité de son temps ?

Heureusement beaucoup de militantes répondent en puisant dans l’histoire africaine. Des sociétés où les femmes détenaient une autorité économique, rituelle ou lignagère existaient bien avant la colonisation. Mimétisme ou prise de conscience ? La question oppose à tort deux explications qui se complètent dans les faits. Les modèles venus d’ailleurs offrent des outils, mais le moteur reste endogène.

Les femmes gabonaises en 2026 refusent majoritairement une société où on décide de leur place à leur place. À vrai dire, il est un temps où transformer cette énergie en acquis durables est la seule vraie logique. La lutte pour l’égalité doit être l’affaire de tous et non plus seulement celle des femmes. Ainsi donc des lois doivent être appliquées, l’éducation adaptée à tous, la solidarité entre générations de femmes et le dialogue avec les hommes. 

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 12 octobre 2026 à 11h20min
1 885 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

 Gabon : le gouvernement veut faire de la viande de brousse une filière économique encadrée

12 octobre 2026 à 13h46min

SICA 2026 : 6 gabonais à la conquête de prix au Bénin 

12 octobre 2026 à 13h39min

BGFI Holding : l’action à 89 000 FCFA, contre 80 000 FCFA à la souscription

12 octobre 2026 à 13h06min

Remaniement gouvernemental : Hermann Immongault, le choix de la stabilité

12 octobre 2026 à 12h17min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page