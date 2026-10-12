Gabon : le féminisme, mimétisme social ou prise de conscience ?

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Sur les réseaux sociaux comme dans les amphithéâtres, la parole des Gabonaises se libère. Hashtags, collectifs, marches, le féminisme gabonais gagne en visibilité peu à peu. Certains y voient une mode importée d’Europe mais l’analyse sociologique invite à plus de nuance.

Disons-le nous en toute franchise, l’influence extérieure est réelle. Internet a mis les militantes gabonaises en contact avec les débats mondiaux, et leur vocabulaire.« Charge mentale », « sexisme ordinaire », « consentement », des mots souvent liés aux mouvements occidentaux. Mais un concept qui voyage n’est pas une revendication fabriquée. Oui, le langage est emprunté mais la réalité qu’il désigne est locale.

Le féminisme, une ligne de défense légitime pour la Gabonaise !

Cette réalité, les Gabonaises la vivent au quotidien avec notamment les violences conjugales longtemps tues, les inégalités dans l’accès à l’héritage et à la propriété, la faible représentation dans les sphères de décision et la charge domestique écrasante. Si la femme gabonaise a longtemps été perçue comme le « lieutenant » de l’homme, c’est que le droit et les usages ont fait de l’homme le chef de famille.

D’ailleurs, les réformes récentes du droit de la famille montrent que cette hiérarchie est contestée jusque dans les textes. Mais le féminisme gabonais doit aussi composer avec ses propres tensions. Puisqu’il est surtout porté par des femmes urbaines, diplômées et connectées, et peine encore à toucher les zones rurales. Là-bas il se heurte à l’accusation d’« occidentalisation », brandie pour discréditer les revendications.

Accepter de composer avec la réalité de son temps ?

Heureusement beaucoup de militantes répondent en puisant dans l’histoire africaine. Des sociétés où les femmes détenaient une autorité économique, rituelle ou lignagère existaient bien avant la colonisation. Mimétisme ou prise de conscience ? La question oppose à tort deux explications qui se complètent dans les faits. Les modèles venus d’ailleurs offrent des outils, mais le moteur reste endogène.

Les femmes gabonaises en 2026 refusent majoritairement une société où on décide de leur place à leur place. À vrai dire, il est un temps où transformer cette énergie en acquis durables est la seule vraie logique. La lutte pour l’égalité doit être l’affaire de tous et non plus seulement celle des femmes. Ainsi donc des lois doivent être appliquées, l’éducation adaptée à tous, la solidarité entre générations de femmes et le dialogue avec les hommes.