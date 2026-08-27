Nigeria : vers la dépénalisation des tentatives de suicide

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Le gouvernement nigérian s’apprête à soumettre à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à dépénaliser les tentatives de suicide dans les jours à venir. Cette réforme majeure survient alors que le pays fait face à une crise sanitaire préoccupante, enregistrant environ 7 000 suicides et plus de 300 000 tentatives chaque année, selon les données de l’OMS rapportées par RFI Afrique.

Jusqu’à présent, tenter de mettre fin à ses jours au Nigeria expose les rescapés à de sévères poursuites judiciaires. En vertu d’un texte hérité de la période coloniale, la législation actuelle prévoit jusqu’à un an de prison, parfois assorti d’une amende. C’est précisément cet arsenal répressif que les autorités souhaitent aujourd’hui abroger.

Lors d’un point presse, le ministre nigérian de la Santé, Muhammad Ali Pate, a défendu cette évolution législative en affirmant fermement que « la tentative de suicide ne doit pas être considérée comme un crime ». À travers ce changement de paradigme, le gouvernement entend privilégier l’accompagnement médical au détriment de la réponse pénale, avec pour objectif de réduire de 15 % le taux de suicide d’ici 2030.

Le soulagement des professionnels de santé

Cette initiative a été vivement saluée par la communauté médicale. Pour le professeur Jibril Abdulmalik, psychiatre et directeur de la fondation Asido — une organisation dédiée à la santé mentale et à la prévention du suicide —, la pénalisation constituait un obstacle majeur au soin. « Cette loi n’était d’aucune aide et nous sommes contents que le gouvernement prenne enfin ses responsabilités », s’est-il réjoui.

Le spécialiste rappelle d’ailleurs l’urgence d’une approche thérapeutique : « 80 à 90 % des personnes qui tentent de se suicider souffrent de dépression. Ce dont elles ont besoin, c’est de soins, d’empathie, de soutien et de réadaptation, et non d’une arrestation ou de poursuites. »

Un système de santé sous tension

Si la dépénalisation marque une avancée historique, les défis structurels demeurent immenses. Les spécialistes appellent le gouvernement à investir massivement dans le secteur psychiatrique pour répondre à l’explosion des besoins.

En effet, malgré le déploiement de lignes d’écoute d’urgence, le Nigeria ne compte qu’environ 1 000 psychiatres pour une population de 240 millions d’habitants. Ce déficit criant de personnel médical représente désormais le principal frein à une prise en charge efficace des personnes en situation de détresse psychologique.

Francise Nleme Meye, Journaliste Stagiaire