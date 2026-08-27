Gabon : la Fondation SOGAFRIC mise sur l’entrepreneuriat vert et la biodiversité avec l’Institut Léon Mba

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La Fondation SOGAFRIC poursuit son engagement en faveur de la jeunesse et de l’entrepreneuriat durable à travers son soutien à l’Institut Léon Mba. Ce partenariat s’articule notamment autour du prix « Green and Blue Leader », lancé en 2024 pour accompagner des entrepreneurs gabonais développant des solutions liées à l’économie du vivant. Portée par Adrien Wany N’Koghe-Mba, l’initiative ambitionne également de sensibiliser les nouvelles générations aux enjeux de préservation et de valorisation de la biodiversité gabonaise.

Au Gabon, où le capital naturel constitue l’un des principaux atouts économiques du pays, la question ne consiste plus uniquement à préserver les écosystèmes, mais également à faire émerger des activités capables de créer de la valeur à partir de leur exploitation durable. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’accompagnement apporté par la Fondation SOGAFRIC à l’Institut Léon Mba. À travers le prix « Green and Blue Leader », les deux structures entendent favoriser l’émergence d’entrepreneurs capables de concilier activité économique, innovation et préservation du patrimoine naturel.

Des entrepreneurs tournés vers l’économie du vivant

Mis en place depuis 2024, le prix « Green and Blue Leader » vise à accompagner des porteurs de projets gabonais positionnés sur l’économie du vivant. Derrière cette notion se trouvent les activités susceptibles de valoriser durablement les ressources terrestres, forestières, aquatiques ou, plus largement, la biodiversité, sans compromettre leur renouvellement.

L’enjeu dépasse donc la seule récompense entrepreneuriale. Le dispositif cherche également à créer une culture économique différente auprès des jeunes générations, en présentant la biodiversité non seulement comme un patrimoine à protéger, mais également comme un potentiel de développement à valoriser de manière responsable. Une approche particulièrement pertinente dans un pays dont une grande partie du territoire demeure couverte par la forêt et qui revendique depuis plusieurs années un positionnement international en matière de protection environnementale.

La Fondation SOGAFRIC veut accompagner les solutions locales

En soutenant cette initiative portée par Adrien Wany N’Koghe-Mba, la Fondation SOGAFRIC inscrit son intervention dans une logique de responsabilité sociétale tournée vers l’entrepreneuriat et la jeunesse. « Soutenir ces initiatives aujourd’hui, c’est contribuer concrètement à construire le Gabon de demain », souligne la Fondation pour expliquer son engagement. Cette orientation pose néanmoins un enjeu plus large : celui du passage des initiatives environnementales à des entreprises économiquement viables. Pour produire un véritable impact, les projets identifiés devront pouvoir accéder à l’accompagnement, aux financements, aux marchés et aux compétences nécessaires à leur développement.

À travers le « Green and Blue Leader », l’Institut Léon Mba et la Fondation SOGAFRIC cherchent ainsi à rapprocher deux ambitions souvent traitées séparément : protéger le patrimoine naturel gabonais et en faire un levier d’entrepreneuriat pour la jeunesse. Le véritable indicateur de réussite sera désormais la capacité des projets accompagnés à devenir des activités durables, créatrices d’emplois et de valeur au Gabon.