Recensement 2026 : plus de 1,2 million d’étrangers vivent au Gabon

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La ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a présenté ce mercredi 2 septembre 2026 les premiers résultats du Recensement général de la population et du logement (RGPL), lors d’un plateau spécial sur les antennes de Gabon 1ère. Des données qui laissent entrevoir une présence étrangère inédite. Ainsi, sur les 3 518 621 habitants recensés au Gabon, 1 200 256 sont de nationalité étrangère, soit plus de 34 % de la population totale.

Ces données offrent une lecture renouvelée de la composition démographique nationale. Avec 2 318 365 gabonais, les nationaux représentent un peu plus de 65 % des habitants du pays. La part de la population étrangère, particulièrement élevée par rapport à la population globale, place le Gabon parmi les pays accueillant l’un des plus forts taux de résidents étrangers dans la région.

Pour les autorités, le décompte n’a pas été sans embûches. La ministre Louise Pierrette Mvono a confié qu’au lancement de l’opération, « très peu d’étrangers voulaient se faire recenser », avant que les équipes de terrain ne parviennent progressivement à établir le contact et les rassurer.

Toutefois, une question de fond demeure : que recouvre exactement ce chiffre ? S’agit-il d’étrangers durablement installés, de travailleurs contractuels, d’étudiants ou de résidents temporaires ? À ce stade, la répartition détaillée de cette population reste à clarifier.

Vives réactions sur les réseaux sociaux

D’ailleurs, dès l’annonce de ces résultats, les réseaux sociaux se sont embrasés. De nombreux internautes s’interrogent sur les raisons d’une telle proportion dans un pays qui compte à peine 3,5 millions d’âmes. Entre questions sur l’évolution historique de ces flux migratoires et inquiétudes quant au contrôle des frontières, le chiffre relance un débat national qui dépasse la simple donnée statistique.

Emploi, logement, services publics : les défis de la planification

Avec un habitant sur trois de nationalité étrangère, cette réalité aura un impact direct sur les politiques publiques. Pression sur le marché de l’emploi, demande en logements, accès aux soins et à l’éducation : l’intégration de ces résidents dans le tissu socio-économique pose des questions concrètes. Pour l’heure, les données publiées ne permettent pas d’évaluer la répartition de cette population par province, par secteur d’activité, par origine ou par statut de résidence. C’est précisément sur ces précisions que le gouvernement est désormais attendu.

Le RGPL constituant le principal outil de planification de l’État, les autorités devront exploiter ces données pour ajuster l’action publique tout en apportant des réponses claires aux attentes de la population gabonaise.

Francisca Nleme Meye, journaliste stagiaire