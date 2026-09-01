In memoriam : 16 ans après, le souvenir d’Alban Lechiombeka demeure

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Cher grand père Alban LECHIOMBEKA , 1/09/2010 – 1/09/26 Je ne t’ai jamais vu. Je n’ai jamais entendu le son de ta voix,ni posé ma main dans la tienne1. Tu es parti avant que je n’arrive.Pourtant ,tu es loin d’être un inconnu .

Ton nom résonne dans notre maison comme une douce mélodie . Papa me raconte tes histoires ,tes rires et ta force.A travers les yeux de papa,j’apprends l’homme admirable que tu as été. Tu as bati des fondations soldiespour notre famille .Ton empreinte est partout :dans les valeurs qu’on m’a trasmnsmises ,dans nos traditions et dans les souvenirs que l’on garde de toi .



Même sans t’avoir connu de ton vivant, je sens ton amour . Merci pour l’héritage d’humanité et de courage que tu nous légué .

Où que tu sois, Sache que tu fais partie de moi . Tu me manques d’une absence étrange ,mais réelle.



Repose en paix Alban LECHIOMBEKA



Liad August MIDONGO .