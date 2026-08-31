CommuniquéDerniers articles

BGFIBank Gabon : lancement de la campagne d’actualisation des dossiers clients

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 31 août 2026 à 13h57min
1 778 Moins d’une minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Siège sociale BGFIBank Gabon © D.R.
Ecouter l'article

BGFIBank Gabon informe son aimable clientèle du lancement de la campagne de mise à jour des données de la clientèle du lundi 31 Août au lundi 2 Novembre 2026.

Cette opération s’inscrit d’une part dans le cadre des obligations de la Banque de répondre aux exigences réglementaires. D’autre part, elle vise à assurer la sécurité des opérations de la clientèle dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de service.

À cet effet, BGFIBank Gabon invite chaque client à bien vouloir se rapprocher de son conseiller clientèle en vue d’actualiser ses données.

BGFIBank Gabon vous remercie pour votre coopération dans cette démarche essentielle.

Fait à Libreville, le 31 août 2026.

LA DIRECTION GÉNÉRALE

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 31 août 2026 à 13h57min
1 778 Moins d’une minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Championnat d’Afrique de natation Zone 2 : le Gabon s’offre 9 médailles dont 5 en or

31 août 2026 à 15h18min

Belinga : Fortescue avance sur l’exploration mais refuse encore de fixer un calendrier d’exploitation

31 août 2026 à 15h07min

Booué : les populations appellent Oligui Nguema à leur construire la route

31 août 2026 à 13h55min

Gabon : Flavienne Adiahenot appelle à mesurer la «rupture» dans le quotidien de la population 

31 août 2026 à 13h29min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page