BGFIBank Gabon : lancement de la campagne d’actualisation des dossiers clients
BGFIBank Gabon informe son aimable clientèle du lancement de la campagne de mise à jour des données de la clientèle du lundi 31 Août au lundi 2 Novembre 2026.
Cette opération s’inscrit d’une part dans le cadre des obligations de la Banque de répondre aux exigences réglementaires. D’autre part, elle vise à assurer la sécurité des opérations de la clientèle dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de service.
À cet effet, BGFIBank Gabon invite chaque client à bien vouloir se rapprocher de son conseiller clientèle en vue d’actualiser ses données.
BGFIBank Gabon vous remercie pour votre coopération dans cette démarche essentielle.
Fait à Libreville, le 31 août 2026.
LA DIRECTION GÉNÉRALE
GMT TV
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