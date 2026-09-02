Gabon : la Cour des comptes met à jour un gouffre de 1 700 milliards de FCFA

Ecouter l'article

C’est dans les colonnes du quotidien L’Union de ce mercredi 02 septembre 2026 qu’Alex Euv Moutsiangou, Premier président de la Cour des comptes, vient d’assener un constat financier saisissant. En effet, l’institution a relevé près de 1 700 milliards de FCFA au titre de débets et d’amendes lors de ses récents contrôles. Un chiffre vertigineux qui témoigne de dysfonctionnements majeurs et de détournements de fonds à grande échelle au sein des institutions de l’État.

Dans le cadre de son mandat de régulation et de promotion de la bonne gouvernance, l’organe de contrôle n’a épargné aucun secteur névralgique. La sécurité sociale, la gestion des évacuations sanitaires ainsi que le Fonds des Gabonais économiquement faibles ont tous fait l’objet de vérifications rigoureuses.

Par ailleurs, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) a subi deux audits approfondis. L’objectif affiché : accompagner des réformes indispensables pour enfin garantir aux citoyens des prestations de santé dignes et efficientes.

« L’équivalent du budget de certains pays »

Le constat le plus accablant réside toutefois dans la somme totale des sanctions financières prononcées. Pour mesurer toute la gravité de ces irrégularités, Alex Euv Moutsiangou invite à une comparaison sans détour : ce montant colossal de 1 700 milliards de FCFA représente « l’équivalent du budget de certains pays ».

Face à ce constat tragique pour les finances publiques, le patron de la Cour des comptes se veut catégorique. Les responsables identifiés devront assumer leurs actes : « Les uns et les autres sont appelés à restituer les sommes qui ont été distraites », insiste-t-il fermement.

Un devoir de transparence envers le peuple

Dans l’optique d’instaurer une culture d’imputabilité, la juridiction financière entend rompre avec l’opacité. Soucieuse de tenir l’opinion informée, elle a entrepris la publication d’un recueil regroupant l’ensemble de ses arrêts et avis. Ce document détaille scrupuleusement les décisions rendues, l’identité des justiciables incriminés ainsi que les sommes réclamées.

« La justice est rendue au nom du peuple gabonais. Ce peuple mérite de savoir exactement ce qu’il se passe », affirme sans détour Alex Euv Moutsiangou, plaçant la redevabilité au cœur du travail judiciaire.

Cap sur la Vᵉ République : replacer le citoyen au centre

Alors que le Gabon amorce l’ère de la Vᵉ République, la Cour des comptes compte bien intensifier sa vigilance. Pour son président, le contrôle des deniers publics n’est pas une simple formalité administrative, mais un levier essentiel pour améliorer concrètement le quotidien de la population. L’ambition formulée est claire et sans équivoque : veiller à ce que « l’argent des Gabonais ne serve qu’à l’intérêt des Gabonais » en le redirigeant impérativement vers les priorités nationales.