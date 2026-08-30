Libreville : déjà 300 véhicules retirés du domaine public 

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Lancée le 16 juillet 2026, La mission de contrôle, de mise en fourrière et de démolition menée par la mairie de Libreville depuis le 16 juillet poursuit son opération d’assainissement de l’espace public. Après une quarantaine de jours d’intervention, la mairie a dressé, jeudi 27 août, un bilan à mi-parcours de cette mission au cours d’une séance tenue au Conseil municipal Jean-Félix Lassy. Garages et marchés anarchiques, épaves, véhicules abandonnés ou mis en vente sur la voie publique, encombrants et constructions irrégulières sont notamment ciblés.

Présidée par le premier adjoint au maire, représentant le maire de Libreville, la rencontre réunissait les maires d’arrondissement ainsi que plusieurs responsables municipaux. Le cinquième adjoint au maire, Thierry Akendengue Nkolo, chargé de la mission, y a présenté les résultats obtenus dans les différents arrondissements. Il en ressort qu’à ce jour, plus de 300 véhicules ont déjà été retirés du domaine public. Ce, malgré plusieurs difficultés rencontrées sur le terrain. Lesquelles oscillent autour de la circulation insuffisante de l’information, l’absence d’un manuel de procédure, et le manque de plateaux adaptés au transport des véhicules.

Une opération suspendue par la saturation de la fourrière

En outre, les opérations sont momentanément suspendues en raison de la saturation de la fourrière de Bethsaïda. Pour libérer de l’espace, la municipalité prévoit l’organisation prochaine d’une vente aux enchères, qui fera l’objet d’un communiqué officiel. Malgré cet arrêt temporaire, les responsables municipaux estiment que le bilan reste significatif au regard de l’ampleur de la mission. Ils assurent aussi prendre en compte les difficultés identifiées pour une meilleure intervention.

Une nouvelle phase devrait par ailleurs être engagée dans les prochaines semaines autour des voies de contournement prévues dans le cadre du projet du Boulevard de la Transition. Il s’agira notamment de retirer les encombrants et occupations irrégulières qui empêchent l’intervention des équipes chargées des travaux. La municipalité entend également poursuivre ses actions de désengorgement des bassins versants et d’amélioration du cadre de vie. La mission devrait ainsi se poursuivre avec le même objectif, libérer l’espace public et contribuer à rendre Libreville plus propre et mieux organisée.